سمو رئيس الوزراء يشرف حفل زواج سمو الشيخ خالد بن علي‎ بن عيسى آل خليفة المنامة في أول مارس/ بنا / شرف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفل زواج سمو الشيخ خالد نجل سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي، وذلك في اطار حرص سموه رعاه الله على التواصل مع أفراد العائلة المالكة الكريمة والمواطنين، ومشاركتهم في مختلف المناسبات.



وكان بمعية سموه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والأحفاد الكرام.



وقد قدم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التهاني والتبريكات الى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة بهذه المناسبة، متمنيا سموه له حياة زوجية ملؤها الفرح والسعادة.



وقد رفع سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة بتقديم التهاني بزواج نجله، داعيا المولى جلت قدرته أن يحفظ سموه ويرعاه ويديمه ذخرا وسندا لهذا الوطن وشعبه.



ح ب/م.ح.



بنا 1429 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/01 - 33 : 05 PM