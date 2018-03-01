جلالة الملك المفدى يشرف حفل زواج نجل سمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفة‎ المنامة في أول مارس / بنا / شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حفل زواج سمو الشيخ خالد نجل سمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفة وزير شؤون الديوان الملكي هذا اليوم في إطار تواصل جلالة الملك المفدى مع أبناء العائلة المالكة الكريمة.



كما حضر الحفل كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين في المملكة وكبار المدعوين.



وقدم جلالة الملك المفدى أيده الله التهاني والتبريكات الى سمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفة والى نجله سمو الشيخ خالد بهذا الزواج المبارك الميمون متمنيا جلالته لسمو الشيخ خالد حياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين.



وقد رفع سمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفة أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان الى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على تشريف جلالته حفل زواج سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى ال خليفة وعلى تهاني جلالته ومشاعره الطيبة النبيلة سائلا المولى عز وجل ان يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة.



ح ب/م.ح.



بنا 1426 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/01 - 31 : 05 PM