الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال: نسبة الإنجاز بمشروع تقاطع الجسرة للمرحلة الثانية بلغت 36 % المنامة في أول مارس / بنا / كشفت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة هدى فخرو أن نسبة الإنجاز بمشروع تقاطع الجسرة للمرحلة الثانية قد بلغت 36 %.

وأضافت أن المشروع يندرج ضمن خطة وزارة الأشغال لتوفير خدمات البنية التحتية والشوارع الرئيسية بالمملكة. كما يأتي في سياق حزمة مشاريع لتحسين المداخل إلى المدينة الشمالية، لافتة إلى أن مشروع التطوير يسهم في الحد من الازدحامات المرورية خصوصاً في فترات الذروة وستكون الحركة المرورية أكثر انسيابية في جميع الاتجاهات من خلال انشاء مسار لنقل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان من الجهة الشرقية إلى أعلى الجسر دون توقف، كما سيتم ازالة الاشارات الضوئية على التقاطع الحالي وبالتالي تصبح الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى شارع ولي العهد حرة بلا توقف.



وأشارت المهندسة هدى فخرو إلى أنه يجري حالياً وبالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء عمل حماية لخطوط الكابلات الارضية بجهد 400 كيلو وات، حيث تم إنجاز 50 % من الأعمال بالإضافة الى الاعمال المدنية والمتمثلة في وضع الطبقات المكونة للمسار الاضافي لشارع الشيخ عيسى بن سلمان في اتجاه الغرب والتحضير لوضع الحواجز الاسمنتية الجانبية تمهيداً لوضع طبقات الاسفلت.



وأوضحت أن عدد المركبات المستخدمة لهذا التقاطع يبلغ 90 ألف مركبة يومياً، في حين ستزيد الطاقة الاستيعابية للتقاطع المعني لتبلغ 120 ألف مركبة يومياً بعد التطوير وبمعدل 10 آلاف مركبة في ساعات الذروة بعد اكتمال المرحلة الثانية من المشروع، بينما سيقل زمن الانتظار بنسبة 45 % مقارنة بالوضع الحالي بعد اكتمال المشروع.



يذكر أن أعمال المشروع تشتمل على إنشاء دوار على شارع المزارع وتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان لإيصال الحركة المرورية من منطقة الجسرة لشارع الشيخ عيسى بن سلمان مباشرةً وكذلك نقل الحركة المرورية من شارع الشيخ عيسى بن سلمان الى منطقة الجسرة عن طريق الدوار المزمع إنشاؤه، الى جانب إنشاء مسار لتخفيف السرعة للدخول من شارع الشيخ عيسى بن سلمان الى الدوار بطول 160 متراً وإنشاء مسار لتسريع السرعة لأخذ الحركة المرورية من الدوار الى شارع الشيخ عيسى بن سلمان بطول 300 متراً، كما سيتم العمل على حماية أو نقل للخدمات الارضية وتركيب إنارة جديدة تتلاءم مع التصميم الجديد بالإضافة الى تركيب العلامات المرورية الإرشادية والتنظيمية وصباغة الخطوط الارضية لتأمين السلامة المرورية على الطريق.



والجدير بالذكر أن المشروع تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على (شركة الغانم إنترناشونال للتجارة العامة والمقاولات ومجموعة الحاج حسن العالي) بقيمة 1,637,400.000 دينار بحريني (مليون وستمائة وسبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة دينار بحريني) وبدعم وتمويل من دولة الكويت الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي.



وكانت الوزارة قد انتهت مؤخراً من تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع والتي تضمنت تعديل المنحدرات لزيادة انسيابية حركة المرور عليها، وانشاء مسار إضافي على شارع الشيخ عيسى بن سلمان بطول 850 متراً ومنحدر نحو اليمين بطول 400 متراً لخلق حركة مرورية حرة بدون توقف للمركبات القادمة يربط من شارع الجنبية مع الى شارع الشيخ عيسى بن سلمان.







ن.ع/م.ح.



بنا 1402 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/01 - 14 : 05 PM