معالي الشيخ سلمان بن عبدالله: الخطوات التنظيمية للقطاع العقاري المدعمة ببنية تشريعية ستسهم بنمو القطاع العقاري وتنشيط الاقتصاد البحريني المنامة في أول مارس/ بنا / أكد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري بأن القطاع العقاري يحظى باهتمام وافر في جهود التطوير والخطى الاستراتيجية لتعزيز عطاء واسهامات هذا القطاع .

واشار معاليه بأن القطاع العقاري اليوم يبدأ مرحلة جديدة تمتاز بغطاء تنظيمي شامل بالنسبة لمشاريع التطوير العقاري وجميع الأعمال والعمليات المساندة له والمتصلة به، فتعتبر التشريعات الجديدة المنظمة للقطاع جزء من النهضة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتأتي متواكبة مع هذه المرحلة وطبيعة مشاريعها، وما أحدثته من نمو عقاري واقتصادي واستقطبت مشاريع عقارية كبيرة تستدعي المزيد من التسهيلات والتنظيم وضمان استدامتها بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطن واصحاب الاعمال والمستثمرين.



وأضاف إننا اليوم نؤسس مرحلة جديدة من مراحل العمل المؤسسي المنظم المستند على قوانين وتشريعات عصرية، لتأتي هذه المرحلة استكمالاً لما عهد عن مملكة البحرين من عراقة العمل الإداري منذ تأسيس الدولة الحديثة المبنية على العمل المؤسسي الحديث في مرحلة العشرينيات من القرن الماضي في ظل اهتمام متواصل من حكام مملكة البحرين.



جاء ذلك بمناسبة انطلاق أعمال مؤسسة التنظيم العقاري في اليوم الأول المحددة لتنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري .



وثمن معاليه السياسات والتوجهات التي تنتهجها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والتي أسهمت على بقاء السوق العقاري مستقراً وآمناً بالرغم من جميع التحديات الاقتصادية.



وأشاد معاليه باللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقال ان اللجنة استطاعت ان تصيغ منهجية مهمة نحو تعزيز اداء العديد من القطاعات الحيوية والتي من بينها القطاع العقاري واننا في هذا الصدد نثمن دورها في سرعة انجاز البنية الداعمة لنمو القطاع العقاري وتطويره والمتمثل في صدور القانون رقم (27)، وتأسيس مؤسسة التنظيم العقاري، وان هذه الإنجازات لم يكن لها ان تتحقق لولا الدعم والمتابعة الشخصية لصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه لتمارس المؤسسة الجديدة عملها المناط بها لتحقيق الاهداف والتطلعات المنشودة.



وأكد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، بأن مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، سيعمل على مواصلة دعم الإدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ومتابعة العمل بكل دقة، وسيعمل المجلس على تذليل أي عقبات أو صعاب تواجهها الإدارة التنفيذية، حتى يعزز هذا القطاع نموه ويؤدي دوره الذي تطمح إليه القيادة الرشيدة لمضاعفة إسهامه في الناتج المحلي الى جانب القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.



مضيفاً معاليه بأن الخطوات التنظيمية للقطاع العقاري المدعمة ببنية تشريعية من شانها تحقيق نمو القطاع العقاري وتنشيط الاقتصاد البحريني، وخلق فرص عمل نوعية اضافة الى تعزيز الجوانب المهنية المتصلة بهذا القطاع.







ن.ع/م.ح.



بنا 1354 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/01 - 11 : 05 PM