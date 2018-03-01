أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تفتتح "المحمية الخضراء" بمدرسة بيان البحرين المنامة في أول مارس / بنا / تحت رعاية الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وبحضور الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين، أفتتح في مدرسة بيان البحرين مشروع "المحمية الخضراء"، وذلك حرصاً من المدرسة على تحقيق الاستدامة في مجالات مختلفة، وفي إطار التعاون مع الجهات والهيئات العاملة في مجال الزراعة، وتحت المنصة التعليمية التي تبنتها المدرسة بعد فوزها بجائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل في إمارة أبو ظبي.



كما حضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة المدرسة والعديد من المدعوين من كبار الشخصيات وأهل البيان ومختلف أعضاء المجتمع البحريني.



ويأتي افتتاح "المحمية الخضراء" دعما للمشروع المدرسي الفائز بجائزة زايد العالمية على صعيد آسيا وتعزيزا للمنصة التعليمية للطاقة المتجددة والتي شاركت بها بيان البحرين في معرض البحرين الدولي للحدائق لعام 2018 برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وخلال حفل افتتاح "المحمية الخضراء" استمتع الحضور بالمحمية وبالمكان الذي تزين بالرسومات التي توحي ببلدة جبلية خضراء تجول خلالها الحضور بين شوارعها التي تبث في النفوس الإحساس بدفء الماضي والجمال الذي امتزج بالموسيقى وأضفى الجو المصحوب بالمشروبات والحلويات والمقبلات على المكان تناغما بين الجمال وحسن الضيافة وعبق الماضي.



وأعربت رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي على الأهمية التي توليها إدارة المدرسة للمساحة الخضراء فكانت أولى مراحل هذا المشروع زرع أشجار الزينة والأشجار المعمرة بالإضافة إلى النخيل في كل أرجاء المدرسة لتعزيز المساحة الخضراء ولتشجيع الخروج الى بيئة خضراء عملا على توفير البيئة المناسبة لتنفيذ العديد من المشاريع الزراعية التي تخدم العملية التعليمية وسعيا لجعل المحمية الخضراء فصلا تعليميا مفتوح لخدمة المناهج الدراسية المختلفة.





ح ب/م.ح.



بنا 1346 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/03/01 - 58 : 04 PM