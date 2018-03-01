خلال تدشين مسابقة "تحدي رجال الإطفاء".. معالي وزير الداخلية يشيد بأداء وتضحيات رجال الدفاع المدني وتعاملهم المهني والالتزام بسرعة الاستجابة المنامة في أول مارس/ بنا / شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، الاحتفال الذي أقامته الإدارة العامة للدفاع المدني، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة بنا غاز، وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ومعالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة ومعالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.



وبهذه المناسبة، أعرب معالي الوزير عن فخره واعتزازه بأداء وتضحيات رجال الدفاع المدني وتعاملهم المهني والالتزام بسرعة الاستجابة، والعمل بأعلى درجات الاستعداد والجاهزية والكفاءة، والتحلي بالشجاعة والجرأة في مواجهة الأخطار والتدخل السريع وحسن التصرف في التعامل مع كافة الظروف والأحداث، مضيفا أن مهمة رجل الدفاع المدني، ليس لها وقت أو مكان محدد، ولا يعرف حجم العمل الذي سيواجهه، وهو أمر يحظى بتقدير من المجتمع في إطار الرسالة النبيلة التي ينهض بها الدفاع المدني من أجل تعزيز السلامة العامة.



وأوضح أن هذا الأداء المتميز، يعكس ما يتمتع به رجال الدفاع المدني من إحساس بالمسئولية الوطنية، مثمنا إتباعهم الخطط والبرامج المتطورة في مواجهة الأزمات والكوارث في إطار الجهود المستمرة لحماية الأرواح والممتلكات والنهوض بمسئولياتهم الإنسانية النبيلة التي تتطلب تضحيات من أجل إنقاذ وسلامة الآخرين.



وأشار معالي الوزير إلى أن الوعي بإدراك المخاطر التي تؤثر على سلامة الإنسان وحماية ممتلكاته، يشكل الأساس في اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لتحاشي الكوارث التي من شأنها إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات أو التقليل من آثارها وتداعياتها السلبية، منوها إلى استمرار الجهود المبذولة لتطوير الدفاع المدني ومواكبة التوسع العمراني الحاصل في مملكة البحرين، وفي الوقت ذاته اتخاذ الاستعدادات المسبقة لمواجهة أي حدث في المستقبل، في ظل التطورات التي نمر فيها.



وخلال الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يقام هذا العام تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة"، ألقى مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، كلمة، أعرب فيها عن شكره وتقديره لدعم معالي الوزير للدفاع المدني وتوجيهات معاليه المستمرة بمشاركة كافة الجهات الوطنية في نشر مفاهيم ورسالة الدفاع المدني والحرص على الارتقاء بالأداء، منوها إلى تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات هذا العام بهدف رفع مستوى الوعي بمفاهيم الدفاع المدني لدى العديد من شرائح المجتمع ، مشيرا كذلك إلى إشراك عدد من القطاعات ، إيمانا بمبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات.



بعد ذلك، قام معالي الوزير بتدشين مسابقة "تحدي رجال الإطفاء" مؤكدا أن هذه المسابقة، تعكس جزءا بسيطا من جهود رجال الدفاع المدني وتنمي روح التنافس الشرف، ويشارك في المسابقة عدد من الشركات الكبرى من خلال قطاعات السلامة، حيث تهدف المسابقة إلى غرس روح التحدي والصبر في نفوس رجال الدفاع المدني، مع التوجه لتوسيع نطاقها في المستقبل من أجل تعميم الفائدة وتبادل الخبرات.



كما قام معالي الوزير بتكريم عدد من شركاء الدفاع المدني من الشركات الصناعية وغيرها من الجهات المعنية بالإضافة إلى عدد من ضباط وأفراد الدفاع المدني الذين قاموا بخدمات متميزة في مجالات الإنقاذ ومكافحة الحرائق.



ح ب/م.ح.



بنا 1326 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/01 - 29 : 04 PM