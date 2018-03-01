الوزير ميرزا: نشجع الشركات المحلية المتخصصة على الاستثمار في الطاقة الشمسية المنامة في الأول من مارس / بنا / استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بمكتبه السيد عيسى جاسم سيار العضو المنتدب لشركة "باستكو" للتجارة بالطاقة الشمسية والسيد جمال الغاوي الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور الدكتور أحمد هاشم مستشار الوزير والسيد ألكساندر سماهيجي مستشار وحدة الطاقة المستدامة.



وخلال اللقاء، رحب الوزير ميرزا بالحضور مشيداً بجهود ونشاط الشركة في مجالات الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية وطموحهم إلى تحقيق العديد من المشاريع في هذا المجال في المملكة والدول المجاورة.



وفي هذا الصدد، قال الوزير: "إننا نرحب بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية في جميع المجالات التي تقع ضمن اختصاص الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ونطلع على عروضها ونقوم بدراستها ومدى الاستفادة منها حسب الفرص المتاحة".



كما اطلع الوزير على خطة الشركة في تأسيس علاقة تعاون وثيق مع وحدة الطاقة المستدامة التابعة لوزير شؤون الكهرباء والماء والتي تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.



وفي ختام اللقاء، عبر الحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم للوزير والمسؤولين على حسن الاستقبال والترحيب وفتح آفاق التعاون مع الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية.



الجدير بالذكر أن شركة "باستكو" للتجارة بالطاقة الشمسية هي شركة بحرينية متخصصة في الطاقة الشمسية وتعمل على تنفيذ المشاريع والبرامج وتقديم الاستشارات والتدريب في هذا المجال.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1241 جمت 01/03/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/03/01 - 44 : 03 PM