قام بزيارة عمل إلى ايرلندا..معالي الشيخ فواز بن محمد بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الزيارات وضرورة انشاء مجموعة صداقة برلمانية

دبلن في 28 فبراير/ بنا / انطلاقا من أهمية تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين ومختلف الدول الشقيقة و الصديقة وحرص المملكة على مد اواصر التعاون بينهم، قام معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير المملكة المعتمد لدى جمهورية ايرلندا بزيارة عمل إلى العاصمة الأيرلندية دبلن أمس الثلاثاء، تضمنت زيارة معاليه إلى البرلمان الأيرلندي.



وخلال الزيارة اجتمع السفير بالسيناتور دينيس أودونيفان رئيس مجلس الشيوخ، والسيد شون أوفيرجيل رئيس مجلس النواب، والعضو البرلماني السيد شون باريت والذي شغل منصب رئيس مجلس النواب و وزير الدفاع السابق.



وتمت مناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتشجيع التجارة والإستثمار بين القطاعين العام و الخاص، بالإضافة الى بحث سبل التعاون المشترك من خلال تبادل الزيارات البرلمانية وضرورة انشاء مجموعة صداقة برلمانية للبحرين في أيرلنده.



كما قامت سفارة المملكة بتنظيم مأدبة غداء عمل حضرته النائبة مورين أوسوليفان نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايرلندي، والسيد كاثال كيلي الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (RCSI)، و السيد أحمد يونس أمين عام غرفة التجارة العربية الإيرلندية، بالإضافة الى مجموعة من رجال الإعمال.



وخلال الحفل أشاد السيد كاثال كيلي الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للجراحين في ايرلنده بجهود المملكة في تطوير نظام العناية الصحية للرعايا البحرينيين و غيرهم من المقيمين والزائرين، بالاضافة إلى الكوادر الطبية البحرينية ومستواها وجاهزيتها في توفير العلاج المتكامل، مضيفاً ان ذلك كان من الأسباب الرئيسية لتأسيس فرع للكلية الملكية للجراحين في البحرين والتي تستقطب تلاميذ من مختلف دول العالم.



وخلال مأدبة الغداء سلط دبلوماسيو السفارة الضوء على فرص الإستثمار المتاحة في المملكة، بمختلف مجالاتها و قطاعاتها وما تمتاز به المملكة من موقع استراتيجي وقوى عاملة ذات مهارات عالية و استثنائية، وذلك في اطار السعي إلى تعزيز الاستثمار بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، والذي يبلغ حالياً ما يقارب 25 مليون دينار بحريني سنوياً، كما تم استعراض تفاصيل القوانين و الانظمة الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى ما تمتاز به الهيئات التنظيمية مثل مشروع إصلاح سوق العمل والتي تنصب في مصلحة البيئة الاستثمارية الجذابة التي تتميز بها المملكة.



كما قام السفير خلال زيارته بالإجتماع مع مسؤولي وزارة الخارجية الايرلندية وتمت مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والتي بدأت في العام 1974م. واتفق الجانبان على برنامج عمل يتم من خلاله تبادل زيارات كبار مسؤولي البلدين الصديقين من مختلف المجالات التجارية و الاستثمارية و الصحية والتعليمية.



كما ابدى الطرفان رغبتهما بالشروع في توقيع عدد من الإتفاقيات ومذكرات التعاون دعماً لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط كلا البلدين.



في ختام الزيارة أقام السفير مأدبة عشاء على شرف سعادة السيد سلطان بن محمد ماجد العلي سفير الامارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة توليه لمهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى جمهورية ايرلنده.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1859 جمت 28/02/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/02/28 - 03 : 10 PM