الدفاع المدني ينفذ تمرين نشوب حريق وهمي بأحد الفنادق المنامة في 28 فبراير/ بنا / نفذ عدد من مراكز الدفاع المدني تمرين نشوب حريق وهمي بأحد الفنادق بمنطقة الجفير، لقياس مدى جاهزية هذه المباني من حيث جدوى الأنظمة وسبل السلامة الخاصة بها ، بالإضافة إلى تقييم الاستعداد لتنفيذ الخطط المعدة واستجابة الإدارة العامة للدفاع المدني للقيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ في المباني العالية .





واوضح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، بأن التمرين يأتي ضمن خطة الإدارة لتعزيز سلامة المباني الشاهقة والتعامل مع الحالات الطارئة وفي إطار خطط الإخلاء الخاصة بالمنشآت المختلفة.



وأشار الى أن هذا التمرين يعتبر ، مقدمة لعدد من التمارين التي سيتم تنفيذها في مختلف محافظات المملكة ، ضمن خطة استباقية تستهدف رفع كفاءة جميع الأطراف في التعامل مع الحوادث المختلفة .



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1643 جمت 28/02/2018





عدد القراءات : 121 اخر تحديث : 2018/02/28 - 49 : 07 PM