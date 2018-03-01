رعى افتتاح مشتل بابكو النموذجي للقرم.. معالي وزير النفط يؤكد أهمية تنفيذ المشاريع البيئية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة المنامة في 28 فبراير/ بنا/ قام معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) صباح اليوم الأربعاء بزيارة مصفاة البحرين وذلك لافتتاح مشروع بيئي فريد من نوعه هو (مشتل بابكو النموذجي للقرم).







وحضر الافتتاح سعادة الدكتور خالد العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي وعدد من كبار الشخصيات والمسئولين في الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز وممثلي الشئون البيئية في المملكة وأعضاء الإدارة التنفيذية في شركة بابكو.



وأكد وزير النفط على أهمية تنفيذ المشاريع البيئية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجانب البيئي أصبح يشكل محوراً رئيسياً في الصناعة النفطية إضافة إلى ضرورة الربط بين الجانب الأكاديمي والجانب الصناعي بهدف تحقيق الأهداف المرجوة، موضحاً أن تنفيذ هذه المشاريع يعكس الالتزام المتواصل من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها بمبادرات المحافظة على البيئة ونشر المساحات الخضراء في مملكة البحرين.



ومن جانبه ذكر المهندس إبراهيم طالب نائب الرئيس التنفيذي لشركة بابكو إن هذه الفعالية "تجسد التزام شركة بابكو بتنفيذ الرؤى الطموحة للقيادة الرشيدة حفظها الله في الحفاظ على البيئة الخضراء وتعزيز الملف البيئي وفق التطلعات المرجوة، كما أنها تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة في ترسيخ مفهوم البيئة الخضراء وتوسيع الرقعة الزراعية في ربوع مملكتنا الغالية". كما تطرق إلى الإنجازات المشرفة لشركة بابكو خلال السنوات السابقة من خلال طرح المشاريع البيئية الرائدة التي تهدف في الأساس إلى توفير بيئة صحية آمنة للفرد والمجتمع، وأشار إلى أن تلك الإنجازات لم تكن لتتحقق من دون الدعم الفعّال والتوجيه المستمر من قبل مجلس الإدارة الموقر وجميع موظفي بابكو والمقاولين في كافة مواقع العمل.



واستمع الوزير لشرح موجز حول أهداف مشتل بابكو النموذجي للقرم الذي تم إنشاؤه لتوطين انتشار زراعة القرم وليكون مختبراً للمختصين والباحثين إضافة إلى تعزيز الجهود الوطنية لإثراء التنوع الحيوي والحد من غازات الاحتباس الحراري. ويتضمن هذا المشتل الفريد من نوعه أربع أحواض قابلة للتحكم، كما أنه يعمل بنظام الري الأوتوماتيكي ويحاكي الطبيعة إضافة إلى المزج بين استخدام المياه المالحة والمياه المعالجة. وتحدث طالب الدكتوراه فواز العنزي حول موضوع بحثه المتعلق بدراسة بيئات القرم وأفضل المناطق لزراعتها استعانة بنظم المعلومات الجغرافية.

وفي أعقاب افتتاح المشتل، تفضل الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة بافتتاح الجزيرة البيئية الواقعة في المصفاة والتي اطلق عليها اسم (واحة بابكو) حيث قامت شركة بابكو خلال الأشهر الماضية بالعمل على تجديدها وتطويرها لتكون ملتقى للموظفين لعقد الاجتماعات والمحاضرات وبعض الفعاليات، وتتميز الواحة ببيئة صالحة لنمو النباتات والأشجار وتكاثر الطيور والنباتات البحرية.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1640 جمت 28/02/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/02/28 - 44 : 07 PM