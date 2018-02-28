لدى استقبالها الجهات الداعمة لمعرض البحرين الدولي للحدائق .. الأميرة سبيكة تكرم الفائزين في الدورة الثانية لجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية المنامة في 28 فبراير/ بنا / نقلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله تهنئة ومباركة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله إلى كافة المشاركين في معرض البحرين الدولي للحدائق 2018 الذين ساهموا في هذا النجاح اللافت الذي حظي به المعرض هذا العام وحقق تطوراً نوعياً على صعيد القطاع الزراعي.

وأشادت قرينة عاهل البلاد المفدى بمتابعة واهتمام عاهل البلاد المفدى أيده الله ودعمه اللا محدود لهذه الجهود الوطنية للارتقاء بالقطاع الزراعي وما يمثله المعرض من منصة أصبحت اليوم عالمية، وملتقى سنويا يجمع كل هذه الخبرات النوعية سواء في المجال الزراعي أو البيئي أو حتى على صعيد الأمن الغذائي وجودة حياة الإنسان، مستذكرة سموها بدايات المعرض التي تعود للخمسينات من القرن الماضي، واهتمام المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك بإقامته كنشاط ومحفل سنوي هام.



وبينت سموها أن التطور الذي صاحب هذا المعرض من حيث المضمون والمحتوى الهام الذي بدأ ينعكس على المسار التنموي في البحرين سواء على صعيد جودة حياة المواطن عبر زيادة المساحات الخضراء، وتحسين البيئة وتعزيز جودة المنتجات الغذائية أو على صعيد تطور القطاع التجاري من خلال فتح مجالات وقطاعات تجارية نوعية من حيث تصنيع التقنيات الحديثة ومعدات الري والأسمدة التي من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع الزراعي بكافة مكوناته الدقيقة.



وقدمت صاحبة السمو الشكر والتقدير إلى كافة من ساهم في إنجاح هذا المعرض الذي أصبح اليوم منصة عالمية هامة للترويج للبحرين، وفرصة لفتح آفاق واسعة للقطاع التجاري صاحب الاختصاص في المجال الزراعي والتنمية البيئية، مشيدة بالكوادر الوطنية الشابة التي تعمل لإنجاح المعرض بقيادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الامين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، كما وجهت سموها شكرها وتقديرها لجميع المؤسسات التي ساهمت في إنجاح فعاليات وأنشطة المعرض من المؤسسات الرسمية والوزارات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، مشيدة بدعم الجهات الراعية التي ساهمت في نجاح واستدامة أعمال المعرض لسنوات، وإطلاق عدد من المبادرات النوعية التي التزمت بها هذه الجهات وتبنتها لاحقاً من إنشاء حدائق أو متنزهات عامة.



كما نوهت سموها بالتطور والزيادة في عدد المشاركين في المعرض سواء من داخل البحرين أو من الخارج، متطلعة للمزيد من التفاعل من قبل الوزارات والجهات الرسمية والقطاع التجاري في استثمار هذه الجهود وبيان الأثر لمخرجات المعرض على صعيد الاقتصاد الوطني، من حيث رصد ومتابعة اية اتفاقات وعقود تجارية تمت خلال أيام المعرض، وما تحقق من مردود ايجابي على القطاع التجاري بكل تخصصاته، مع ضرورة استثمار تواجد الجهات الخارجية من خلال تبادل الخبرات والزيارات مع المؤسسات الرسمية والخاصة لتأسيس شراكات تجارية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.



وأعربت قرينة عاهل البلاد المفدى بجهود وزارة شؤون الاعلام والصحافة المحلية في إبراز هذا الحدث إعلامياً كمناسبة وطنية سنوية ثابتة على خريطة البرامج الإعلامية.



هذا، وقامت صاحبة السمو رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بتكريم الفائزين في الدورة الثانية لجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية التي تم إطلاقها على هامش معرض البحرين الدولي للحدائق العام 2012، حيث فاز مشروع "مزارع الغالية" بجائزة أفضل مشروع زراعي منتج وفاز مشروع "الحدائق المعلقة للإنتاج الزراعي" بجائزة أفضل مشروع زراعي مساند ، وكل من المزارع ميرزا حسن منصور، والمزارع صادق ميرزا أحمد بجائزة أفضل مزارع بحريني، فيما فاز سعادة الدكتور عبدرب الرسول بن موسى العمران من المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور سيف بن علي الخميسي من سلطنة عمان بالجائزة عن فئة أفضل الدراسات والبحوث الزراعية.



وتهدف الجائزة إلى زيادة الناتج الزراعي عبر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أمن غذائي نسبي من خلال الإنتاج الزراعي الوطني، إلى جانب توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة باعتباره قطاعاً حيوياً، وتشجيع ريادة الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي بما يسهم في تطوير القطاع واستدامته، وخلق بيئة تنافسية تستقطب العمالة البحرينية المؤهلة.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1406 جمت 28/02/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/02/28 - 57 : 05 PM