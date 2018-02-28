سمو محافظ المحافظة الجنوبية يوجه بزيادة عدد أيام فعالية براحة الخير المنامة في 28 فبراير / بنا / وجه سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيادة عدد أيام الفعالية الخيرية "براحة الخير" العائد ريعها لجمعية البحرين لمكافحة السرطان، انطلاقاً من يوم غد الخميس إضافة ليومي الجمعة والسبت، وذلك نظراً لحجم المشاركات الواسعة الراغبة في المساهمة بالعمل الخيري ونجاح الحضور الجماهيري للفعالية.

ويشهد الأسبوع الثاني من فعالية براحة الخير تواجد أعداد إضافية من المحلات والمطاعم التجارية البارزة التي تتواجد لأول مرة في المحافظة الجنوبية علاوة على المحلات المشاركة في الأسبوع الماضي، إلى جانب تواجد المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي وجدت من فعالية براحة الخير المكان الملائم للتواجد ودعم العمل الخيري، مما يمثل إضافة نوعية في حجم المشاركات على مستوى المحلات التجارية والجهات الحكومية.



تجدر الإشارة إلى أن المساهمات العائدة من كافة المشاركين في فعالية براحة الخير ستصب في صالح جمعية البحرين لمكافحة السرطان ضمن الأهداف التي تسعى من خلالها المحافظة الجنوبية عبر مبادراتها وأنشطتها لتعزيز العمل الخيري والإنساني العائدة بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع.



وتستمر فعالية براحة الخير بدءًا من يوم غد الخميس 1 مارس لغاية السبت 3 مارس من الساعة 4 الى 9 مساءً وذلك في الجامعة الملكية للبنات والدعوة عامة.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1349 جمت 28/02/2018





عدد القراءات : 108 اخر تحديث : 2018/02/28 - 35 : 05 PM