معالي وزير الخارجية يزور ضريح محمد الخامس بمدينة الرباط الرباط في 28 فبراير / بنا / قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية بزيارة لضريح محمد الخامس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة، حيث قرأ معاليه الفاتحة ترحمًا على روح المغفور لهما بإذنه تعالى جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما .

ووقع معالي وزير الخارجية في نهاية الزيارة في الدفتر الذهبي للضريح، مستذكرًا معاليه بخالص الاعتزاز الأدوار الكبيرة والإسهامات المقدرة لهذين القائدين على مختلف الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، مؤكدًا معاليه أن فقدانهما كان مصابا جللاً للأمة الإسلامية بأسرها وليس للمملكة المغربية فحسب، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ورضوانه، وأن يحفظ المغرب الشقيق من كل مكروه.



خ.ب/ع ع



بنا 1335 جمت 28/02/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/02/28 - 23 : 05 PM