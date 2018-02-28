معالي وزير الخارجية يجتمع مع معالي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الرباط في 28 فبراير / بنا / اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، مع معالي السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى المملكة المغربية الشقيقة.

وخلال الاجتماع، أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية مع المملكة المغربية والتي تستند لتاريخ طويل من العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا استمرار التواصل والتنسيق بين مملكة البحرين والمملكة المغربية في مختلف المحافل وإزاء كافة القضايا، مشيداً معاليه بدور المملكة المغربية المحوري في دعم أمن واستقرار المنطقة.



من جانبه، أعرب معالي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية عن خالص تقديره لزيارة معالي وزير الخارجية، مستعرضًا معاليه العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل الدفع بها لآفاق رحبة في شتى المجالات، مجددًا موقف المملكة المغربية الداعم لمملكة البحرين وتأييد جهودها الرامية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، متمنيًا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.



خ.ب/ع ع



بنا 1334 جمت 28/02/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/02/28 - 13 : 05 PM