رئيس حكومة المملكة المغربية يستقبل معالي وزير الخارجية في مدينة الرباط الرباط في 28 فبراير / بنا / استقبل دولة الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس حكومة المملكة المغربية، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة.

وخلال الاجتماع، رحب دولة الدكتور سعد الدين العثماني بمعالي وزير الخارجية، منوهًا بمتانة العلاقات التاريخية الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، ومؤكدًا حرص المغرب على توسيع مجالات التعاون مع مملكة البحرين وتعزيزها على كافة الأصعدة، ارتكازًا إلى ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط الأخوة، وبما يلبي طموحاتهما في الارتقاء بالعلاقات الثنائية لآفاق أرحب على مختلف المستويات.



من جانبه، أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، والتي تزداد قوة ورسوخًا بفضل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية حفظه الله وعاه، منوهًا بالمواقف الأخوية للمغرب والمساندة لأمن واستقرار مملكة البحرين، والتي تجسد العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتنسيق المشترك بينهما في شتى المجالات وإزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



خ.ب/ع ع



بنا 1334 جمت 28/02/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/02/28 - 10 : 05 PM