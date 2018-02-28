مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع يطلع على مهام شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة الجنوبية المنامة في 27 فبراير / بنا / اطلع العميد الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع، خلال زيارته اليوم إلى مديرية شرطة المحافظة الجنوبية على المهام التي تؤديها شرطة خدمة المجتمع بالمديرية، مشيدا بالجهود التي تبذلها المديرية وتعاملها المستمر في مواجهة مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية وإيجاد الحلول الناجعة للتخلص منها.







من جهته، أكد المقدم الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة، والذي كان في استقبال مساعد رئيس الأمن العام نيابة عن مدير عام مديرية شرطة الجنوبية، أن الشراكة المجتمعية مبدأ تعمل شرطة خدمة المجتمع على تحقيقه وتعزيزه من خلال فتح قنوات التواصل المباشر مع المجتمع المدني ، والعمل على كشف ومحاربة السلوكيات الضارة والمخلة بالمجتمع ، بغية الوصول للاستقرار الأمني بتكاتف وتآزر الجميع.



وتم خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان، استعراض مهام وخدمات شرطة خدمة المجتمع والواجبات والأدوار المنوطة بها في المحافظة الجنوبية، وأبرز ما تقدمه من خدمات نوعية كتنظيم حركة السير في الأسواق والأحياء السكنية ومحيط المدارس، ومسح المناطق التجارية لرصد الحالة الأمنية وإخطار أرباب العمل بالمخالفات الأمنية والقانونية والعمل على تصحيحها، وكذلك مكافحة ظاهرة التسول والتشرد والتجمعات التي تؤدي إلى مضايقة وإزعاج الأهالي.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1843 جمت 27/02/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/02/27 - 24 : 11 PM