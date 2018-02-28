رئيس الأمن العام يستقبل الأمين العام المساعد لشئون اللجان بمجلس النواب المنامة في 27 فبراير / بنا / استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، اليوم، سعادة السيد راشد محمد بو نجمة الأمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات والتدريب البرلماني بمجلس النواب.







وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الأمن العام بالسيد راشد بو نجمة، معرباً عن خالص تهانيه له بتعيينه في منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والسداد في خدمة الوطن.



من جهته، أعرب الأمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات والتدريب البرلماني بمجلس النواب، عن خالص شكره وتقديره لسعادة رئيس الأمن العام على تهنئته الكريمة، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق المستمر، بما يضمن حماية مقدرات الوطن.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1822 جمت 27/02/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/02/27 - 25 : 09 PM