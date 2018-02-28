سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من وزير العمل و التنمية الاجتماعية المنامة في 27 فبراير / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر وامتنان من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وذلك بمناسبة تفضل سمو رئيس الوزراء بلقاء كبار المسئولين والمدراء الجدد الذين تم تعيينهم في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه



يشرفني أن أرفع إلى سموكم، رعاكم الله، أسمى آيات الشكر والامتنان على تفضلكم، حفظكم الله، بلقائنا، برفقة ابنائكم من كبار المسئولين والمدراء الجدد الذين تم تعيينهم في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، وما اسبغتموه من فيض رعايتكم الأبوية خلال تشرفنا بالسلام على سموكم، والاستماع إلى توجيهاتكم السديدة، حيث كان لذلك عظيم الأثر في نفوس جميع المسؤولين، وحافزاً نحو مواصلة العمل والإنجاز، وتقديم المزيد المبادرات لخدمة هذا الوطن المعطاء وقيادته الحكيمة بكل جد وإخلاص.



إن كلمات الإشادة من سموكم بما حققته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من إنجازات وطنية على الصعيدين العمالي والاجتماعي تعد وساماً غالياً على صدور جميع منتسبي الوزارة، وحافزاً لبذل المزيد من الجهود والعطاء للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. وأود أن أشير هنا إلى أن جميع ما تم من إنجازات ما كان ليتحقق لولا استنارتنا بتوجيهات سموكم السديدة، وفكركم المستنير، والتزامنا بتنفيذ رؤى وخطط حكومتكم الموقرة.



إننا نعاهد سموكم على بذل المزيد من الجهد والعمل لاستمرار المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمنخفضة والاستمرار في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين والبرامج الموجهة لمختلف الشرائح التي ترعاها الوزارة بما يوفر لها المناخ الملائم لمزيد من الاسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.



وفي الختام، ابتهل إلى الله العلي القدير أن يمن على سموكم، حفظكم الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى مملكتنا الغالية قيادةً وشعباً بدوام التقدم والنماء، وأن يوفقنا لما فيه الخير للجميع، وأن يحفظكم ويرعاكم ويقود على دروب الخير خطاكم.



وتفضلوا سموكم بقبول وافر الاحترام والتقدير والامتنان،،،







جميل بن محمد علي حميدان

وزير العمل والتنمية الاجتماعية





ع إ ح/ع ذ



بنا 1746 جمت 27/02/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/02/27 - 56 : 08 PM