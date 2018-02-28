الشيخ محمد بن خليفة: بدء عمل مؤسسة التنظيم العقاري رسميا في الأول من مارس المقبل ومنع ظاهرة المشتغلين غير المرخصين في القطاع العقاري المنامة في 27 فبراير / بنا / أعلن الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، عن بدء عمل مؤسسة التنظيم العقاري رسميا يوم الخميس المقبل، مع دخول القانون الجديد لتنظيم القطاع العقاري حيز التنفيذ في الأول من شهر مارس المقبل .







واوضح الشيخ محمد خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ان مؤسسة التنظيم العقاري اكملت استعداداتها وجاهزة لاستقبال المتعاملين في القطاع العقاري مطلع مارس المقبل.



وبين الشيخ محمد انه سيتم وفق القانون الجديد لتنظيم القطاع العقاري منح جميع اصحاب المهن العقارية فترة انتقالية ستمتد حتى 30 اغسطس المقبل من أجل تصحيح اوضاعهم القانونية حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات التي نص عليها القانون، مشيرا الى ان القانون الجديد يمنع ظاهرة العقاريين غير المرخصين وغير ذوي الخبرة من العمل في السوق.



واكد الشيخ محمد ان القطاع العقاري يحظى باهتمام القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، ودعم ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي اكد على ضرورة رفع نسبة اسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الاجمالي كأحد اهم المصادر غير النفطية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني. واضاف الشيخ محمد ان الادارة التنفيذية تلقى الدعم والمتابعة الكافيتين من مجلس الادارة الذي يرأسه الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة.



وذكر الشيخ محمد ان مؤسسة التنظيم العقاري ستكون مركزا رئيسيا لجمع البيانات الخاصة بالقطاع العقاري والإسهام في توفير المعلومات اللازمة التي يحتاجها جميع العاملين بالقطاع والمستثمرين العقاريين، مع الحرص على أن تكون متوفرة لعامة الناس والمطورين العقاريين والتي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشأن الدخول في الاستثمارات العقارية، منوها في نفس الوقت الى ان مؤسسة التنظيم العقاري ستخلق ايضا بيئة مثالية لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية الخارجية الى المملكة.



وبين الشيخ محمد أن الهيئة مكلفة بإعداد خطة وطنية لمدة 5 سنوات سيتم الاعلان عنها خلال العام الجاري، مؤكدا أن الهيئة ستبدأ منذ الآن في العمل على الخطة الوطنية الخاصة بالقطاع العقاري.



كما أكد الشيخ محمد ان المؤسسة تهدف وفق القانون الجديد إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية حفاظاً على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري من وسطاء ومنظمين ومثمنين عقاريين، ودعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا الى ان توفير البيئة السليمة للقطاع العقاري سيساهم بصورة رئيسية في ارتفاع حجم التداولات العقارية والتي تتجاوز حاليا المليار دولار.



يذكر ان القانون الجديد رقم 27 لسنة 2017 قد نشر مع اصدار قانون تنظيم القطاع العقاري في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أغسطس 2017 بعد دراسته من قبل الحكومة والموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها النيابية والشورية.



وبناء عليه وعلى ما جاء في المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، تم اصدار المرسوم رقم 69 لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري.



وتم اصدار المرسوم رقم 70 لسنة 2017 بندب رئيس تنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وجاء في المادة الأولى منه ان يندب الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيسا تنفيذيا لمؤسسة التنظيم العقاري بدرجة وكيل وزارة الى جانب مهام عمله.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1702 جمت 27/02/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/02/27 - 22 : 09 PM