سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من خادم الحرمين الشريفين المنامة في 27 فبراير / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه إليه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، ضمنها خادم الحرمين الشريفين خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية الكريمة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.







كما تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية الكريمة متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1600 جمت 27/02/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/02/27 - 11 : 07 PM