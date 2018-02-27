عاهل البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفياً بأخيه العاهل المغربي للتهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها المنامة في 27 فبراير / بنا / أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالة ملك المغرب في العاصمة الفرنسية باريس.







داعيا الله جل شأنه أن ينعم على جلالته بدوام الصحة وكمال العافية متمنيا جلالته للمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الشقيق كل التقدم و الازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



أ.أ/م.ح.



بنا 1517 جمت 27/02/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/02/27 - 21 : 06 PM