ترأس اجتماع المجلس التنسيقي الثاني..سمو محافظ الجنوبية يؤكد أهمية الحفاظ على المواقع التاريخية و الاهتمام بالحدائق والمتنزهات المنامة في 27 فبراير / بنا/ ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماع مجلس تنسيقي المحافظة الجنوبية الثاني للعام الجاري بحضور أعضاء المجلس وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة.

وقد رحب سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بالأعضاء، مؤكداً حرص واهتمام المحافظة في طرح ومناقشة الخدمات والقضايا التي تلامس احتياجات المواطنين على طاولة الاجتماع، وذلك لتوطيد التعاون المشترك الذي يمكن من خلاله تلبية تطلعات المواطنين بشكل موحد ومتكامل، وبالصورة التي تتماشى من المكانة التاريخية والحضارية التي تحتلها المحافظة الجنوبية، مشيراً سموه إلى ان ما نضعه نصب اعيننا دوماً في جميع ما يقدم من مشاريع ومبادرات استثنائية هدفها يصب في صالح راحة ورفاهية المواطن بجانب تحقيق النماء والازدهار والتطور لمختلف ارجاء المحافظة الجنوبية.



وفي مستهل الاجتماع تابع سمو المحافظ ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع الأول من قبل الجهات المعنية، مع أهمية استكمال المواضيع التي يجرى تنفيذها، ثم انتقل سموه إلى جدول أعمال المجلس والذي تضمن دراسة توضح الحاجة الملحة لإقامة مركز صحي شامل، يخدم مناطق عسكر وجو والدور خاصة من ازدياد الكثافة السكانية، وتوسع الرقعة العمرانية في المناطق الثلاث، علاوة إلى الرؤية المستقبلية التي تستلزم ذلك مع اكتمال المشاريع الاسكانية المدرجة في حزمة مشاريع مدينة خليفة.



بعد ذلك قدم فريق عمل من منتسبي المحافظة دراستين الأولى تضمنت تطوير المنتزهات والمرافق العامة في منطقة الرفاع الغربي، أبرزها حديقة أم غويفة لما لها من أبعاد ذات موروث تاريخي أصيل يستوجب الاهتمام والرعاية من قبل الجهات المعنية، للحفاظ على أهميتها التاريخية ومظهرها الجمالي الذي يليق بها ليكون مصدراً من مصادر الجذب للمهتمين، وملاذاً يبرز لمرتاديه حجم وعظم مكانته التاريخية، وشملت الدراسة الثانية الاحتياجات المتعددة لمناطق عسكر وجو والدور، والحلول المقترحة من قبل المحافظة خاصة فيما يتعلق بالجانب الرياضي والخطة التطويرية المعدة من قبل وزارة شئون الشباب والرياضة لتطوير ملعب عسكر، أما على صعيد الجانب التاريخي والأثري فقد تناولت الدراسة أهمية الحفاظ على بئر وادي الشيوخ الواقع في منطقة جو لما له من مرجعية ومكانة تاريخية عظيمة، وعلى أثر ذلك وجه سمو محافظ المحافظة الجنوبية الجهات الأعضاء المعنية في المجلس بضرورة دراسة وتنفيذ التوصيات وفق التوجهات التي تسعى المحافظة الجنوبية الى تحقيقها من حفاظ للتاريخ ومظاهر جمالية في أرجاء المحافظة.





أ.أ/خ.أ



بنا 1507 جمت 27/02/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/02/27 - 15 : 06 PM