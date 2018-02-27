خلال لقاء سموه بعدد من كبار المسؤولين..سمو محافظ الجنوبية: أخذنا على عاتقنا تبني متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية في كافة الأصعدة تحقيقاً للتنمية الشاملة المنامة في 27 فبراير / بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية الدكتور نبيل أبو الفتح وكيل وزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني، والمهندس احمد الخياط وكيل وزارة الاشغال العامة، والمهندس خالد الحاج الوكيل المساعد لشئون الرياضة والمنشئات الرياضية في وزارة شئون الشباب والرياضة، والأستاذة نوال الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم، والمهندس عاصم عبد اللطيف عبدالله مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، بحضور عدد من المسؤولين من الوزارات الخدمية المعنية.

أثناء لقاءه المسؤولين استعرض سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ الجنوبية مع الحضور المشاريع الخدمية التي أشرفت على متابعتها المحافظة الجنوبية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بعد عدة دراسات وزيارات ميدانية تواصلية مع المواطنين، للوقوف والتأكد من احتياجاتهم ومتطلباتهم الخدمية والمعيشية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وبدعم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد.



واكد سمو المحافظ أن "الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حريصة على تنفيذ المشاريع الخدمية وايصالها إلى المواطنين بالشكل الذي يتطلعون إليه، وفق افضل المعاير وأجود السبل الأمر الذي حذا بالمحافظة الجنوبية الأخذ على عاتقها متابعة تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع وفق الخطط والبرامج المعدة، لها علاوة إلى ترجمة احتياجات ومتطلبات الأهالي إلى واقع ملموس، تمثل في تبني مبادرات استثنائية لمشاريع خدمية ساهمت من خلالها المحافظة منذ البداية إلى النهاية لتحويلها من أفكار ودراسات مطروحة إلى واقع قابل للتنفيذ سيرى النور في القريب العاجل".



وفي السياق نفسه ثمن سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية تعاون الوزارات الخدمية في سرعة التفاعل والاستجابة للاحتياجات التي تقدمها المحافظة، والتي تعكس صوت المواطنين وتطلعاتهم التي ينشدونها من الوزارات الخدمية، والذي تحرص من خلاله المحافظة على ايصاله والتأكد من تنفيذه على ارض الواقع، مؤكداً سموه على ان المحافظة حريصة على تبني الخدمات والمشاريع الخدمية والتنموية في كافة الأصعدة ولجميع الفئات بمختلف القطاعات لتكون المحافظة النموذجية العامرة بالتنمية الشاملة تماشياً مع المكانة التاريخية الكبيرة التي تحتلها.





أ.أ/خ.أ



بنا 1450 جمت 27/02/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/02/27 - 56 : 05 PM