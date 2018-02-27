الجودر وشما المزروعي يزوران معرض جائزة الملك حمد لتمكين الشباب المنامة في 27 فبراير/ بنا / أشادت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الامارات العربية المتحدة عضو لجنة التحكيم العليا لجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدور الواضح الذي تقوم به مملكة البحرين ورعايتها للمبادرات الشبابية الهامة على المستوى العالمي والتي تمهد الطريق أمام الشباب لأخذ زمام المبادرة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة وهو الامر الذي يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في مملكة البحرين والرامية الى تحريك القطاع الشبابي العالمي وبناء الشراكات الدولية للوصول الى اهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الامارات العربية المتحدة لمعرض جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي أقيم في مجمع السيف التجاري، حيث اطلعا على المشاريع الفائزة في الجائزة في الفئات المختلفة للأفراد والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة المنظمات الغير ربحية.



وبينت المزروعي أن الجائزة ضمنت للشباب العالمي الانخراط في بناء الأسس التنموية الصحيحة ووفرت لهم منصات الدعم وآليات التمكين التي من شأنها المساهمة في بناء قدراتهم للقيام بدورهم الريادي لتأتي هذه الجائزة التي استنهضت همم الشباب وحشدت جميع أفكارهم وطاقاتهم نحو خدمة العالم وأظهرت مدى تصدي الشباب للمسئوليات الملقاة على عاتقهم في بناء عالم أكثر تطورا وازدهارا.



وأعربت عن تقديرها للدور البارز الذي قام به سعادة وزير شئون الشباب والرياضة والفريق الفني المشرف على الجائزة والذي ساهم في نجاحها بصورة متميزة أكدته حجم المشاركات والصدى الواسع للجائزة.







م.ا.ب/م.ح.



بنا 1423 جمت 27/02/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/02/27 - 50 : 05 PM