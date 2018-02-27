سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى يترأس الاجتماع الأول للجنة المنظمة للدورة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 المنامة في 27 فبراير / بنا / أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران أن المعارض السابقة التي أقيمت حققت نجاحات كبيرة، وأصبح اسم مملكة البحرين له بصمة على الساحة الدولية كموطن لصناعة معارض الطيران، وذلك بفضل الرعاية والدعم اللامحدود من حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتوجيهات السامية والرؤية الثاقبة لجلالته حفظه الله.



كما وجه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، على الدعم والمساندة لانجاح معرض البحرين الدولي للطيران، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجيهات سموه الاستراتيجية لإنجاح هذا الحدث الهام.



وأشاد سموه بالتعاون والتنسيق المتميز الذي تقوم به وزارة الدفاع، وسلاح الجو الملكي البحريني والذي ساهم في تسهيل كافة المعوقات وحقق النجاح المنشود في الدورات الماضية ، بالإضافة الى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ، وكل جهة وفرد شارك واسهم في إنجاح معرض البحرين للطيران طيلة السنوات الماضية، والتي تصب جميعها في رفع اسم مملكة البحرين عاليا، وتعزز التعاون والعمل الوطني المشترك، وساهمت بصورة إيجابيه في تعزيز دورة الاقتصاد الوطني.



وأشار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة خلال ترؤسه في قاعدة الصخير الجوية اليوم الاجتماع الأول للجنة المنظمة للدورة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للطيران والذي يقام تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الفترة من 14 الى 16 نوفمبر 2018 م ، أشار سموه الى ان الخبرة التي اكتسبت من إقامة كل هذه المعارض أصبحت موضع ثقة للصناع والشركات العالمية في مجال الطيران في المشاركة والحضور والاسهام في نجاح المعارض القادمة بإذن الله، كما ان هذا الحدث اصبح له مكانة اقتصادية واستثمارية وتنموية لمملكة البحرين، ومقصد هام لشركات صناعة الطيران وشركات الطيران والسياحة الدولية ورجال الاعمال من خلال مشاركتهم وعرض منتجاتهم ، بالإضافة الى عرض آخر ما توصل اليه مجال الطيران لعرضه خلال اقامة معرض البحرين الدولي للطيران، مثمنا سموه المشاركة المتميزة من الدول الشقيقة والصديقة والتي أسهمت في نجاح معارضنا طيلة هذه السنوات، مثمنين ومقدرين حضورهم ومشاركتهم، ونرحب بمشاركتهم في المعرض القادم 2018 .



وقال سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران ان تغيير وقت إقامة معرض البحرين للطيران 2018 سيسهم في نجاحه حيث سيقام المعرض في الفترة 14 الى 16 نوفمبر 2018 بقاعدة الصخير الجوية ، وسيشهد حضور عدد أكبر من المشاركين وتواجد أحدث الطائرات المدنية والعسكرية، كما سيضم المعرض فرق استعراضات جوية عالمية جديدة لم تشارك في المعارض الماضية، بالإضافة إلى المؤتمرات المدنية والعسكرية، وتم إعداد برامج خاصة ترفيهية ممتعة للعائلات والأطفال على هامش فعاليات المعرض في المنطقة المخصصة لعامة الجمهور.



وكان في استقبال سموه لدى وصوله الى قاعدة الصخير الجوية سعادة المهندس كمال بن احمد محمد وزير المواصلات والاتصالات ، وعدد من اعضاء اللجنة وعدد من المسئولين.



وفي بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران بأعضاء اللجنة والمشاركين في الاجتماع.



واستمع سموه من سعادة المهندس كمال بن احمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وأعضاء اللجنة الى آخر ما تم التوصل اليه من استعدادات لإقامة معرض البحرين الدولي للطيران، والخطط والبرامج التي يتم انجازها من ناحية مشاركة الدول والشركات في المعرض وكذلك الترويج والتنسيق وطرح المناقصات، بالإضافة الى الدعوات لاستقطاب أكبر عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الطيران العسكري والمدني وذلك لاهتمام هذه الشركات بهذا المعرض الهام.



كما قدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الخطط والبرامج المختلفة والتي ستساهم في انجاح المعرض القادم، وتقديم أفضل المستويات لإنجاحه وتحقيق الاهداف المرجوة لتسليط الضوء على المعرض، وانجازه بالصورة الافضل عبر الخبرة التي تم اكتسابها من اقامة المعارض السابقة، مشيرين الى تقديم أفضل العروض والتسهيلات للشركات والمشاركين وجميع زوار المعرض من الخارج للمشاركة في هذا الحدث الهام في المملكة والذي يعكس الصورة الايجابية كدولة متقدمة تحتل مركزاً مرموقاً في صناعة معارض الطيران.



وقد وجه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران الى ابراز المعرض القادم بأفضل المستويات والتي تليق بالخبرة والمكانة التي تم اكتسابها من خلال إقامة المعارض السابقة، وبالمركز الاقتصادي والتنموي الريادي الذي تحتله المملكة، كما وجه سموه الى توسعة المساحة التي يرتادها المواطنون والمقيمون ، ومن الدول الشقيقة والصديقة ، وتخصيص افضل الخدمات والتسهيلات والبرامج والفعاليات وزيادة عدد الألعاب الممتعة والوسائل الترفيهية للعائلات والاطفال والتي سوف تصاحب معرض البحرين الدولي للطيران 2018 .



وعقب انتهاء الاجتماع صرح سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران لوكالة انباء البحرين "بنا" ان الاستعدادات لاقامة معرض البحرين الدولي للطيران 2018 حققت تطورا إيجابيا حيث تم حجز 95 % من المساحات المخصصة للمعرض والذي سينظم في نوفمبر القادم، مشيدا بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وتوجيهات سموه السديدة الى أهمية أن يكون المعرض القادم نقلة نوعية في سلسة المعارض العالمية التي تحتضنه مملكة البحرين كل سنتين.



وقال سعادته ان المعرض حقق نجاحات في الدورات الأربع الماضية واستقطب كبرى الشركات العالمية ذات الصلة بصناعة الطيران بمختلف قطاعاتها المدنية والعسكرية والاهتمام الذي حظي به المعرض على الصعيد الإقليمي والدولي من قبل وكالات الأنباء ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.



وأضاف انه بناءً على توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة فإن وزارة المواصلات والاتصالات شاركت في العديد من المعارض والفعاليات الدولية من أجل العمل على استقطاب أكبر عدد من الشركات من مختلف القطاعات المتصلة بصناعة الطيران والصناعات العسكرية للترويج والتسويق للمعرض، وبفضل من الله وتوفيقه فقد استطعنا خلال فترة الماضية من بيع ما يقارب إلى 95 % من الشاليهات للشركات العالمية الكبرى مثل الإيرباص الأوروبية وشركة بوينغ الأمريكية، وغلف ستريم الأمريكية، وبي إي سيستم البريطانية، ولوكهيد مارتن، وتالس الفرنسية ومجموعة ليناردو الإيطالية وعدد من الشركات العملاقة الروسية والتركية والهندية بالإضافة إلى الشركات عديدة من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتطلع إلى استكمال بيعها بالكامل خلال الربع الأول من هذا العام.



وفي الإطار ذاته قال سعادته، إنه نظراً لرغبة الشركات الأجنبية المتوسطة والصغيرة الحجم المشاركة في المعرض وتوسعة أنشطتها في المنطقة فقد تم مؤخراً توسعة صالة المعارض لمضاعفة المساحة المخصصة للعارضين الدوليين إلى 10 آلاف متر مربع، وتم تقسيم الصالة لاحتضان أكبر عدد من الشركات، حيث بلغ حجم المبيعات ما يتجاوز 70% كما نعمل حالياً للترويج على بيع مساحات مخصصة لكل دولة تمثل الشركات التابعة لها وذلك لتسهيل المشاركة وإعطائها المرونة في توزيعها فيما بينهم، حيث تم الاتفاق مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية الهند وجمهورية السودان، وروسيا وفرنسا وتركيا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال استئجار المساحات المخصصة.



ع م



أ.أ/ع ع



بنا 1441 جمت 27/02/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/02/27 - 44 : 05 PM