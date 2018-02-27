جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين المنامة في 27 فبراير / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ردا على برقية جلالته المعزية اليه بوفاة صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، أعرب خادم الحرمين الشريفين فيها عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الأخوية الكريمة، متمنيا لجلالته وافر الصحة والسعادة.





خ.ب/خ.أ



بنا 1336 جمت 27/02/2018





عدد القراءات : 101 اخر تحديث : 2018/02/27 - 55 : 04 PM