الوزير الجودر يفتتح معرض جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنامة في 27 فبراير/ بنا/ افتتح سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة معرض جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي أقيم في مجمع السيف التجاري بحضور سعادة المهندس خالد عبد العزيز وزير شئون الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية وأعضاء لجنة التحكيم العليا والفائزين في الجائزة.



واطلع وزير شئون الشباب والرياضة والحاضرين في المعرض على الاعمال الفائزة في الجائزة، وقدم الفائزين شرحا موجزا عن الأعمال التي شاركوا بها مكنتهم من الفوز بالجائزة في نسختها الأولى والتي تحمل أهدافا تجاه تمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وشهد المعرض عرض المشروعات الفائزة وهي فئة المؤسسات الحكومية، وفازت بها مؤسسة الشباب التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان والتي تدعم الأفكار المبتكرة للشباب، وفئة القطاع الخاص وحققتها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات - البحرين والتي ساهمت في تحقيق أربعة مؤشرات من خلال برامج التعليم والتدريب والمحاضرات البيئية، وفئة المنظمات والمؤسسات غير الربحية وحققتها منظمة الشباب لأجل التنمية من جمهورية سيراليون هدفها تمكين الشباب في العديد من المجالات كما تم عرض جائزة فئة الافراد والتي حققتها الطالبة هادية علي شيرازي من جمهورية باكستان الإسلامية عملت على مجموعة مبادرات لتحقيق أهداف التنمية.



وبهذه المناسبة اعرب وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية عن سعادته بالمشاركة في افتتاح فعاليات معرض جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر من المبادرات الرائدة التي تقدمها مملكة البحرين تجاه الشباب العالمي، مشيرا الى أن المشاركة الواسعة في النسخة الأولى تدل على أهمية الجائزة واستشراف جميع الفئات بانها المكان المناسب لهم لتأكيد توجهاتهم نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.



وأشاد وزير الشباب والرياضة المصري بدعم جلالة الملك المفدى لجائزة جلالته الرائدة على المستوى العالمي كما اثنى على اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومتابعة سعادة وزير شئون الشباب والرياضة الامر الذي ساهم في نجاح الجائزة.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1317 جمت 27/02/2018





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/02/27 - 46 : 04 PM