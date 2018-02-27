مركز الاميرة الجوهرة يواصل الاحتفال باليوم العالمي للأمراض النادرة المنامة في 27 فبراير/ بنا / يقيم مركز الأميرة الجوهرة الابراهيم بجامعة الخليج العربي حملة نوعية ومتطورة للاحتفال باليوم العالمي للأمراض النادرة، وللسنة السادس على التوالي يواصل مركز الجوهرة جهوده التوعوية للتعريف بهذا المرض الذي يصيب شخصاً واحداً من بين كل 2000 شخص.

ويحتفل العالم في شهر فبراير من كل عام بهذا المرض النادر، الذي يهدف الى تثقيف المجتمعات العربية للتعامل مع الأمراض النادرة حيث ترتبط هذه الامراض بالخارطة الجينية للإنسان وتطلب فحصاً مبكراً لحديثي الولادة لتلافي التعرض لأي اضطرابات مرضية مستقبلاً قد تؤدي إلى الوفاة.



هذا العام استعد مركز الأميرة الجوهرة بجامعة الخليج العربي لإقامة سلسلة الفعاليات التوعوية بالأمراض النادرة بدءاً بحملة التوعوية بالأمراض النادرة التي أقيمت في مجمع السيف – المحرق والتي تضمنت زاوية توعوية احتوت على مجموعة من المنشورات والملصقات حول الامراض النادرة وتقديم استشارات للزوار على ايدي أطباء متخصصين، كما توفير ركن ترفيهي للأطفال احتوى على زاوية للرسم و التلوين، إلى جانب مجموعة من المسابقات والهدايا العينية، مروراً بزيارة عدد من المراكز الصحية الحكومية للإجابة المباشرة على استفسارات الزوار عن الأمراض الوراثية والنادرة والتواصل المباشر مع اصحاب المهن الصحية و اصحاب القرار لتوعيتهم بأهمية الفحص المبكر للمريض المصاب بالمرض النادر، وتوجيههم الى الاماكن الصحيحة لتوفير الفحوصات والتشخيص الصحيح، وحث المرضى على التبرع للمشاركة في الأبحاث السريرية التي تعد ركيزة مهمة للتوصل إلى علاجات جديدة للأمراض النادرة.



بالاضافة الى اقامة المنتدى العلمي الأول للأمراض النادرة والذي طالبت استشارية الامراض النادرة والأستاذ المساعد في جامعة الخليج العربي الدكتورة كرستينا سكريبنيك خلاله بتضافر الجهود الوطنية من أجل إعداد خطة للتعامل مع الأمراض النادرة والشروع في إعداد قاعدة بيانات وطنية للأمراض النادرة كخطوة أولى للتعامل مع هذه الامراض حيث عقد المنتدى تحت شعار (الأمراض النادرة من الأبحاث العلمية إلى التطبيقات السريرية) بمشاركة أكثر من 60 مختصاً من الأطباء والباحثين وأخصائي الرعاية الصحية من مختلف الجهات الصحية في مملكة البحرين.



وقدم الأوراق الرئيسية في هذه المنتدى استشارية الوراثة الطبية في مركز الأميرة الجوهرة والأستاذ المساعد في جامعة الخليج العربي الدكتورة كرستينا سكريبنيك، واستشاري أمراض الكلى في المركز الطبي الجامعي -مدينة الملك عبدالله، الدكتور باسل الحايكي، بالإضافة إلى استشاري الجهاز العصبي للأطفال من مستشفى الأطفال الجامعي ليوبليانا - بسلوفينيا، الدكتور دمجان اوسردكر، الذي شارك في المنتدى بدعم من شركة جينفارم.



وتواصلت في الايام الماضية حملة التوعية بالأمراض النادرة حيث أقيمت حملة توعوية أخرى عقدت في مجمع ستي سنتر البحرين بمشاركة واسعة من طلبة كلية الطب بجامعة الخليج العربي وأعضاء الهيئة الأكاديمية وعدد من الأطباء الاستشاريين وتفاعل معها الجمهور على مدى 12 ساعة مع فريق من المتطوعين وفر كافة الإمكانات التثقيفية والترفيهية لجمهور الحملة.



ويتابع مركز الاميرة الجوهرة الابراهيم بجامعة الخليج العربي جهوده، حيث يقيم في ختام شهر فبراير أمسية مفتوحة للمرضى المصابين بالأمراض النادرة وعوائلهم، بالتعاون مع أطباء متخصصين من مختلف مستشفيات البحرين، ومراكز الخدمات الصحية المختلفة التي توفر للمصابين المساندة.

يشار إلى أن حملة هذا العام تقام تحت شعار مع الأبحاث العلمية الإمكانات لا حدود لها، وتقام حملة جامعة الخليج العربي بدعم من شكرة بابكو، وبن فقيه.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1315 جمت 27/02/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/02/27 - 11 : 06 PM