مديرية شرطة المحرق تلتقي أولياء أمور طلاب مدرستين حول تنظيم حركة السير بمحيط المدارس‎ المنامة في 26 فبراير/ بنا / ضمن جهود مديرية شرطة محافظة المحرق لتطبيق خططها المتعلقة بتنظيم حركة السير بمحيط المدارس والتي تعتمد على الشراكة بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور ومستخدمي الطريق، نظم مكتب التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة بالمديرية، لقاءا توعويا مع أولياء أمور طلبة مدرستي الشويفات الدولية والخوارزمي الابتدائية للبنين.







وتم خلال اللقاء، التشاور حول تفاصيل الخطة التي تهدف إلى تأمين سلامة الطلاب وكافة مستخدمي الطريق وتنظيم حركة السير وضمان انسياب الحركة المرورية وترسيخ ثقافة الالتزام الذاتي بقواعد المرور وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية.



ع.ر/م.ح.



بنا 2013 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/02/26 - 26 : 11 PM