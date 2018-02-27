هيئة البحرين للسياحة والمعارض تشارك دولة الكويت الشقيقة إحتفالها بالعيد الوطني المنامة في 26 فبراير/ بنا / في إطار تعزيز الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، احتفلت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالذكرى السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة وذلك من خلال توزيع هدايا تذكارية على جميع المسافرين عبر مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، وتقديم باقات سفر وسكن بأسعار خاصة للقادمين من دولة الكويت بينما تم تزيين مهرجان البحرين للطعام، المنعقد في حديقة الأفينيوز، بالأعلام والزينة وكذلك عزفت الفرق الموسيقية المشاركة أشهر الأغاني الوطنية الكويتية.







وبهذا الصدد، قال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: "بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لتولي أمير دولة الكويت مقاليد الحكم والعيد الوطني المجيد، أود ان أتقدم بالنيابة عن نفسي وعن كافة منتسبي الهيئة، بخالص التهنئة وأطيب الأماني لأمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. كما أود أن أرحب باخواننا من دولة الكويت، الذين آثروا أن يحتفلوا بهذه المناسبة الوطنية في بلدهم الثاني، مملكة البحرين، ونتمنى أن تساهم مبادرتنا المتواضعة في إضفاء المزيد من السعادة و بثّ السرور في نفوسهم."



يشار إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تسعى إلى إطلاق العديد من الفعاليات السياحية التي تتنوع في طبيعتها ومواقعها والشريحة السياحية التي تستهدفها للزيادة من إسهام القطاع السياحي في اقتصاد مملكة البحرين بالتوافق مع الرؤية الوطنية الشاملة.









ع.ر/م.ح.



بنا 2005 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/02/26 - 11 : 11 PM