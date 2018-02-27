الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: غير مستقر مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً المنامة في 26 فبراير/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الثلاثاء سيكون بمشيئة الله غير مستقر مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً ويتحول الى غائم جزئياً عند المساء.







الرياح : جنوبية شرقية من 7 الى 12 عقدة وتصل من 13 الى 18 عقدة أحياناً مع هبات قد تصل الى 35 عقدة.



وحذرت الأرصاد من أمطار رعدية ورياح شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر وقد يصل الى 8 أقدام خلال الهبات.



درجة الحرارة : العظمى 23 درجة مئوية .. والصغرى : 17 درجة مئوية.





م.ح.



بنا 1933 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/02/26 - 43 : 10 PM