وزير التربية يوجه إلى التحقيق الفوري في حادثتي عنف بمدرستين إعداديتين‎ المنامة في 26 فبراير /بنا/ بناءً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وقوع مشاجرتين في مدرستين إعداديتين للبنين، وجه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم إلى التحقيق الفوري في هاتين الحادثتين، واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية الضرورية دون إبطاء.



وتتمثل الحادثة الأولى في شجار بين حارس إحدى المدرستين وأحد طلبتها الذي كان يريد الخروج من المدرسة قبل انتهاء الدوام المدرسي، وحاول الحارس منعه من ذلك، وهناك شبهة اعتداء بالعنف، أما الحادثة الأخرى فكانت بين طالبين يشتبه بأن أحدهما قد اعتدى على الآخر بعنف، وقد تم تحويل الحادثة للتحقيق فورًا، وإيقاف الطالب المشتبه في ارتكابه للاعتداء عن الدراسة، ومنعه من دخول المدرسة إلى حين انتهاء التحقيق.



هذا وتؤكد وزارة التربية والتعليم بأنها لن تدخر جهدًا في اتخاذ الاجراءات الصارمة ضد كل أشكال العنف أو الاعتداء في المدارس، بما يضمن توفير البيئة المدرسية الآمنة.

عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/02/26 - 52 : 09 PM