الشيخة عائشة بنت راشد تجتاز دورة الطيران من المملكة المتحدة لندن في 26 فبراير/ بنا / حضر سعادة الشيخ محمد بن راشد آل خليفة وسعادة الشيخ عبدالله بن راشد أل خليفة اليوم حفل تخرج سعادة الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة واجتيازها لدورة في الطيران من المملكة المتحدة.





وقد حصلت سعادة الشيخة عائشة بنت راشد على شهادة قيادة الطائرات الخفيفة "c"، كما اجتازت اختبارات مدرسة الطيران الأرضية التابعة لوكالة سلامة الطيران الأوروبية والمعروفة اختصار باسم "اياسا"، وحصلت على شهادة إتمام دورة الطيران التشبيهي وشهادة اتمام دورة الطيران الآلي وشهادة الطيران التجاري.



وبهذه المناسبة، تقدم سعادة الشيخ محمد بن راشد آل خليفة وسعادة الشيخ عبدالله بن راشد أل خليفة بخالص التهاني والتبريكات لسعادة الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة على هذا النجاح والتفوق الذي يعكس ما تتمتع به من مثابرة وتصميم على الانجاز ، معربين عن تطلعهما الى ان تكون هذه الدورة في مجال الطيران بداية مرحلة جديدة ومفيدة لها في حياتها المستقبلية والعملية.



ع.ر/م.ح.



بنا 1833 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/02/26 - 16 : 10 PM