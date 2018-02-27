جلالة الملك يشرف حفل زواج نجل الشيخ عيسي بن علي بن عبدالله آل خليفة المنامة في 26 فبراير / بنا / شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حفل زواج الشيخ عبدالله، نجل الشيخ عيسي بن علي بن عبدالله آل خليفة، وذلك مساء اليوم في إطار تواصل جلالته مع أبناء العائلة المالكة الكريمة.



كما حضر الحفل كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المدعوين.



وقدم جلالة الملك المفدى التهاني والتبريك إلى الشيخ عيسي، وإلى نجله الشيخ عبدالله بهذا الزواج المبارك الميمون، متمنياً جلالته للشيخ عبدالله حياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين.



وقد رفع الشيخ عيسي بن علي بن عبدالله آل خليفة أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على تهاني جلالته ومشاعره الطيبة النبيلة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة.



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بنا 1727 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 103 اخر تحديث : 2018/02/26 - 24 : 09 PM