وكيل الزراعة: رعاية عاهل البلاد المفدى لمعرض البحرين الدولي للحدائق عنوان فخر واعتزاز المنامة في 26 فبراير / بنا / أشاد سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية بنجاح فعاليات معرض البحرين الدولي للحدائق 2018 الذي أقيم تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم كريم من صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.



وأكد ان معرض البحرين الدولي للحدائق أصبح وجهة عالمية لكافة الشركات والقطاعات العاملة في المجال الزراعي لما يحظى به من اهتمام دولي لكافة القطاعات العالمية العاملة في القطاع الزراعي، وترجم واقعيا رؤية صاحبة الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه في تنمية ونهضة القطاع الزراعي، لافتا ان شعار المعرض لهذا العام والذي أقيم تحت "سلامة الأغذية وصحة الإنسان" عكس حرص صاحبة السمو الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى على تعزيز صحة وسلامة المواطنين باعتبار ان الرقابة الغذائية من القضايا المهمة التي تمس الإنسان في كافة المجتمعات.



كما اكد سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن وكالة الزراعة والثروة البحرية تسعى دائما الى تطوير قطاعاتها بما يواكب التطور التكنولوجي والعلمي لافتا ان هناك نماذج عديدة استطاعت الوكالة تحقيقها خلال السنوات الماضية والتي جاءت بناء على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى ومنها مشروعات سوق المزارعين والحاضنات والمختبرات الزراعية وتعزيز جهود دعم الاستثمار في القطاع الزراعي.



ع ع



بنا 1723 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 151 اخر تحديث : 2018/02/26 - 30 : 08 PM