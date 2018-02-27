رسالة شفوية من جلالة الملك الى ولي عهد ابوظبي نقلها وزير الخارجية ابوظبي في 26 فبراير/بنا/ نقل معالي وزير الخارجية رسالة شفوية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات العربية المتحدة تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين.



وتتضمن الرسالة الشفوية اعتزاز جلالة الملك بما تتسم به هذه العلاقات من خصوصية تجعل منها مثالا للروابط القوية ونموذجا للتلاحم بين الأشقاء، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والسبل الكفيلة بمواجهة التحديات التي تواجه دولها، وتقدير جلالته للدور الاستراتيجي المهم الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره.



جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم في قصر البحر لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، حيث كلف معاليه بنقل تحياته إلى عاهل البلاد المفدى وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرقي والازدهار .



وأشاد معالي وزير الخارجية بالعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والتي تمتد جذورها لعقود طويلة، وتشهد ازدهارا مستمرا على المستويات كافة، معربا معاليه عن اعتزاز مملكة البحرين بالمواقف الأخوية المشرفة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها الدائم لأمن واستقرار مملكة البحرين.



وبعد ذلك، شارك معالي وزير الخارجية في تدشين "صرح زايد المؤسس" الذي أقيم اليوم بمدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة والذي أنشئ تخليدا لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه".



وعبر معالي وزير الخارجية عن اعتزازه بمشاركة الإمارات العربية المتحدة بتدشين "صرح زايد المؤسس" الذي يعكس الأدوار الخالدة والإسهامات الجليلة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للإمارات العربية المتحدة وللمنطقة وللعالم أجمع والتي ستظل نموذجا ملهما في العطاء لأجل الوطن والإنسانية جمعاء .



س.ي



بنا 1717 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 180 اخر تحديث : 2018/02/26 - 05 : 10 PM