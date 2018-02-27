رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يستقبل رئيـس وأعضاء جمعيـة السنـابل لرعـاية الايتام المنامة في 26 فبراير / بنا / أثنى معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الايتام، على الجهود التي يبذلها أعضاء الجمعية وما توصلت إليه الجمعية في عملها المؤسسي من مهنية عالية في تقديم الخدمات والاستشارات حتى باتت اليوم نموذجاً يحتذى به كأحد بيوت الخبرة في مجال رعاية الأيتام والعمل الانساني بشكل عام.





جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمكتبه اليوم 26 فبراير 2017، الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس مجلس إدارة جمعية السنابل لرعاية الأيتام، وأعضاء من الجمعية، حيث اطلعوا معاليه على سير عمل الجمعية وما تم تنفيذه من مهام، كما قدموا لمعاليه البرامج والمشاريع المستقبلية التي تنوي تنفيذها الجمعية.



وأعرب معاليه عن شكره لفضيلة الشيخ عدنان القطان وجميع الأعضاء والعاملين في الجمعية على جهودهم ، واخلاصهم الصادق والذي يبتغون من ورائه رضى الله وخدمة أبناء وطنهم، متمنياً معاليه لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية مزيداً من النجاح في خدمة العمل التطوعي الخيري وخدمة أبناء هذا الوطن العزيز.



من جانبهم أعرب كل من الشيخ عدنان القطان وأعضاء مجلس الأمناء عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة على ما يلقاه مجلس الإدارة من اهتمام ودعم لسياسات ومشاريع وبرامج الجمعية.



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بنا 1712 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/02/26 - 24 : 08 PM