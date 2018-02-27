وكالة الزراعة وجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية يبحثان تعزيز التعاون المشترك المنامة في 26 فبراير/ بنا / عقدت وكالة الزراعة والثروة البحرية اجتماعا مشتركا موسعا مع جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية لبحث سبل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وذلك على هامش معرض البحرين الدولي للحدائق الذي أقيم تحت الرعاية السامية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم كريم من صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي



تبادل الجانبان الرؤى المشتركة حول آليات التعاون في مختلف المجالات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وانعكاساتها على تحقيق الأمان الغذائي الي جانب تعزيز الجهود في مكافحة الممارسات الزراعية الخاطئة من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتيسير سبل الاتصال العلمي بين النخب العلمية المتخصصة في المجال الزراعي بين البلدين الشقيقين وذلك انفاذا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى ببحث مجالات العمل الزراعي المشترك في كلا البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يخدم القطاع الزراعي .



واستعرض الجانبان المشاريع والإنجازات التي حققت في كلا البلدين لتنمية القطاع الزراعي والحيواني وأكدا عزمهما على دعم آليات التعاون الثنائي بينهما في هذا المجال بما ينعكس بالإيجاب على منظومة العمل الخليجي في مختلف المجالات والقطاعات والاستفادة من التطور والتكنولوجيا التي يتبعها الجانبان في القطاع الزراعي والحيواني .



واتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجال تعظيم الاستفادة من تطبيق الأمن الحيوي الذي ينعكس بالإيجاب على صحة الإنسان والحيوان والبيئة والتوسع في السلالات المحسنة التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية ،وتبادل الخبرات بين مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي وجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية فيما يتعلق بالزراعات المحمية بهدف تطوير قدرات وخبرات المزارعين في مجال الزراعة بدون تربة الي جانب الاستفادة من برنامج جهاز ابو ظبي للرقابة الغذائية بشأن الاستثمار الزراعي الخارجي ومجال الزراعة العضوية وتطوير المعامل والمختبرات البيطرية.



وأبدى أعضاء وفد جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية رغبتهم بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى وكالة الزراعة والثروة البحرية في مجال التسويق للمنتج المحلي من خلال نقل تجربة سوق المزارعين البحرينيين الناجحة بفضل دعم وحرص صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى وتوفير كافة أوجه الدعم للمزارع البحريني حيث أن سموها هي صاحبة فكرة انشاء سوق المزارعين الذي يهدف الي تشجيع ودعم المنتج المحلي لزيادة الإنتاجية الزراعية المحلية، فضلا عن رغبتهم في نقل برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء والتي نجحت المملكة في تقليص نسبتها الى 3.6 %، بالإضافة الى التعاون في مجالات مختبرات زراعة أنسجة النخيل .



وقال الوكيل المساعد بوكالة الزراعة والثروة البحرية د. إبراهيم يوسف إن الاطلاع على التجارب الناجحة والتعلم منها نهج يوجه به باستمرار سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية ويؤكد على أهمية تطبيقه لنشر المعرفة وتعميمها بما يخدم الوطن والمجتمع، مشيدا بدور وجهد جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية في تطوير القطاع الزراعي وتنميته فضلا عن حضوره الإقليمي والعالمي المتميز الذي رسخ مكانة الاشقاء على خارطة الغذاء والزراعة العالمية، وجعل منها منصة موثوقة لكافة الجهات والمؤسسات الدولية المعنية بالأغذية، مشددا ان الفترة القادمة سوف تشهد تعاونا مشتركا في كافة المجالات الزراعية واستفادة كلا الطرفين من أحدث ما وصلت آليه البلدين من تكنولوجيا في عالم الزراعة .



وأشاد ثامر القاسمي المتحدث الرسمي باسم جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية بالتطور الذي يشهده القطاع الزراعي بمملكة البحرين موضحا انه قام بعدد من الجولات التفقدية للمزارع بهورة عالي وشاهد التطور والإنتاجية فيها ووصولها الي مراحل متقدمة من تعزيز الإنتاجية وتنويعها .



واضاف ان جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية حريص على التعاون مع وكالة الزراعة والثروة البحرية بمملكة البحرين لما تمثله من ركيزة أساسية ومهمة في ضمان أمن الغذاء وتنمية قطاع الزراعة وقطع مراحل متقدمة في طريق تحقيق التنمية المستدامة للأمن الغذائي النسبي مهنئا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، علي نجاح فعاليات معرض البحرين الدولي للحدائق الذي حظي برعايته السامية وبدعم متواصل من صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدى .



الجدير بالذكر ان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين بأبوظبي قد شارك في فعاليات معرض البحرين الدولي للحدائق لعام 2018 من خلال جناح خاص استعرض من خلاله الأنشطة والخدمات التي يقدمها للمجتمع، وجهوده في توعية الجمهور بممارسات السلامة الغذائية، وركن خاص بالابتكار الزراعي، ونشر وتوزيع الكتيبات التوعوية، وعرض مرئي بشأن إنجازات الجهاز، وعروض أخرى عن مشروع سلامة زادنا الذي يتبناه الجهاز.



ع.ر/س.ي



بنا 1701 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 126 اخر تحديث : 2018/02/26 - 08 : 08 PM