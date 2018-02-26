اجتماع تنسيقي بين "المرور" وممثلي التربية والتعليم ومديريات الشرطة بشأن الحركة المرورية بمحيط المدارس‎ المنامة في 26 فبراير/ بنا / عقدت الإدارة العامة للمرور اجتماعا يتعلق بالجهود المتعلقة بتنظيم انسيابية الحركة المرورية بمحيط المدارس بحضور ممثلين عن مديريات الشرطة بالمحافظات ووزارة التربية والتعليم من خلال مسئولي الأمن والسلامة بالقطاعين الحكومي والخاص.



وأكد العقيد محمد بن دراج نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور أهمية توفير كافة سبل الحماية بالقرب من المدارس والطرق المحيطة ، معربا عن شكره لجميع الجهات وجهودهم المتميزة التي تساهم بشكل كبير في تأمين السلامة المرورية للطلبة أمام المدارس ، مشيراً إلى أن مثل هذه الاجتماعات ، تعزز مبدأ الشراكة المجتمعية الذي تسعى وزارة الداخلية باستمرار إلى تفعيله مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني .



وبين السيد علي أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة ، مدير برنامج (معا) لمكافحة العنف والإدمان الأهمية البالغة لأمن وسلامة جميع الطلبة بكل المراحل العمرية ، ودور شرطة خدمة المجتمع في تأمين انسيابية الحركة المرورية أمام المدارس ، خلال دخول وخروج الطلبة من المدارس.



وأشار ممثلو وزارة التربية والتعليم ومديريات الشرطة بالمحافظات إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الإدارة العامة للمرور من أجل تامين سلامة الطلبة من خلال توزيع حراس المدارس المؤهلين لتنظيم الحركة المرورية بالقرب من المدارس.





ع.ر/س.ي



بنا 1427 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/02/26 - 39 : 05 PM