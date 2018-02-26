الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة "ألبا" القضايا المتعلقة بإدارة المخلفات ومستوى الانجاز في إنشاء خط الإنتاج السادس المنامة في 26 فبراير / بنا / اجتمع سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، مع السيد تيم موري الرئيس التنفيذي لشركة "ألبا" والمسؤولين في الشركة.

وتم خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بإدارة المخلفات ومستوى الانجاز في إنشاء خط الإنتاج السادس.



وقد اتفق الجانبان خلال الاجتماع على آليات تطوير إجراءات إدارة المخلفات، والتي تشمل خفض معدل التولد ومعالجتها أو تدويرها من خلال أفضل التقنيات المتاحة وضمن إجراءات وعمليات صناعية مرخصة بيئيا من قبل المجلس الأعلى للبيئة.



وأكد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه أن المجلس الأعلى للبيئة يثمن الجهود التي تبذلها شركة "ألبا" في هذا المجال وبالدور الرئيسي في دعم الإقتصاد الوطني ويحرص على مساندتها في القيام بدورها المناط بها من منطلق الشراكة المجتمعية في المحافظة على البيئة وتنمية مواردها، منوها بما أبدته الشركة من تبني لمبادرات لخفض المخلفات الصلبة وأبدى تطلعه لتحقيق نتائج ملموسة من قبل الشركة في هذا الشأن والذي يسهم في التغلب على التحديات الكبيرة في قضية إدارة المخلفات.



الجدير بالذكر ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة التنسيق بين المجلس الأعلى للبيئة وشركة المنيوم البحرين "ألبا"، ولتعزيز مبادئ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة المخلفات التي بدأ العمل في إعدادها بالتعاون والتنسيق بين المجلس ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.



ع م



ع ع



بنا 1351 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/02/26 - 13 : 05 PM