سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة يشيد بالنجاح والتنظيم المتميز الذي ظهر به معرض الحدائق الدولي 2018 المنامة في 26 فبراير / بنا / أشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بالنجاح والتنظيم المتميز الذي ظهر به معرض الحدائق الدولي 2018 والذي أقيم تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وافتتحته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.

وقال سموه ان مشاركة المجلس الأعلى للبيئة في المعرض جاءت إيمانا من المجلس بأهمية تنظيم هذا المعرض الذي اصبح له شهرة كبيرة ومتميزة واهداف راقية في تعزيز القطاع الزراعي في مملكة البحرين، مؤكدا حرص المجلس ودعمه لمثل هذه المعارض والفعاليات التي تنظمها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.



واعرب سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة عن اعتزازه بالمستوى الثقافي الذي وصلت اليه مملكة البحرين من خلال المشاركة الكبيرة من مختلف الجهات الداعمة لمشاريع المساحات الخضراء، وفئة الجهات الرسمية إلى جانب باقي الفئات المشاركة من القطاع الخاص والجهات التعليمية من 21 إلى 25 فبراير الجاري، مشيدا بالتصاميم الابداعية والافكار الجديدة التي ساهمت في تعزيز الثقافة البيئية لدى زوار المعرض، ورسخت مفهوم الشراكة الوطنية في المحافظة على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي والغذائي الآمن.



وأشاد سموه بالدعم اللامحدود من صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي للمعرض والتي ساهمت في نجاح المعرض والوصول به الى هذا المستوى الرفيع ، كما نوه سموه بالجهود التي تبذلها سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وجميع العاملين والمتطوعين في هذه النسخة من المعرض الدولي للحدائق.



ع م



ع ع



بنا 1339 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/02/26 - 47 : 04 PM