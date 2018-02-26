سمو رئيس الوزراء يوجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الاستمرار في برامجها الموجهة لمختلف الشرائح المنامة في 26 فبراير / بنا / لدى استقبال سموه لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من كبار المسئولين والمدراء الجدد بالوزارة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أن التطور الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين اتسم بنقلة ملموسة، كان لها الانعكاس الواضح على قوة المجتمع، وأن البعد الاجتماعي شكل سمة مميزة عرف بها مجتمع البحرين على الدوام.



وقال سموه: "إن مجتمع البحرين مجتمع يتميز بالقوة والديناميكية، والشعب البحريني معروف عنه حب العمل والتميز"، مشيدا سموه بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في النهوض بالمواطن والارتقاء بمستوياته الانتاجية والمعيشية، وتوفير مختلف الخدمات التي تضمن له تحقيق الاستقرار الاجتماعي.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي قدم لسموه عددا من كبار المسئولين والمدراء الجدد الذين تم تعيينهم بالوزارة، حيث هنأهم سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في أداء الأعمال المناطين بها.



وخلال اللقاء، نوه سموه بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد قطاع العمل وأثمرت عن وصول معدلات البطالة إلى أدنى مستوى على مدى سنوات متتالية، بما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها المملكة والتي كانت موضع إشادة من المؤسسات الاقليمية والدولية ذات الصلة، وطالبهم سموه بمزيد من العمل من أجل تقليل تلك النسبة.



ووجه سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الاستمرار في برامجها الموجهة لمختلف الشرائح التي ترعاها الوزارة بما يوفر لها المناخ الملائم لمزيد من الاسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.



وأثنى سموه على ما حققته المرأة البحرينية من نجاحات على صعيد العلم والعمل، وهو ما أهلها بجدارة لأن تحتل أعلى المناصب، معربا سموه عن اعتزازه بما وصلت إليه المرأة في البحرين من مكانة كبيرة في مختلف الوزارات والأجهزة.



من جانبه، عبّر وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بالوزارة، وتوجيهات سموه السديدة التي تهدف إلى تحقيق مزيد من الارتقاء بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدا أن المتابعة المستمرة من سموه تشكل حافزًا على بذل مزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في مجال العمل والتنمية بمختلف أبعادها.



كما أعرب مسؤولو الوزارة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه السديدة وما يقدمه سموه من دعم للكوادر الوطنية في مختلف الوزارات، مؤكدين أنهم سوف يعملون على تنفيذ تلك التوجيهات بما يسهم في تحقيق أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



ع ع



بنا 1334 جمت 26/02/2018













عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/02/26 - 09 : 05 PM