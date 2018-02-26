وزارة الأشغال تفوز بالمركز الثاني كأفضل ركن توعوي حكومي بمعرض البحرين الدولي للحدائق المنامة في 26 فبراير/ بنا / أشاد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، بمعرض البحرين الدولي للحدائق الذي تم افتتاحه تحت رعاية ملكية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبدعم كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة ورئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ودوره في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.



وبمناسبة فوز وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالمركز الثاني كأفضل جناح مشارك في الركن التوعوي بالمعرض في فئة المؤسسات الحكومية، هنأ الوزير صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة علي استمرارية نجاح المعرض وما حققه من سمعة مشرفة على الصعيد المحلي والدولي، مؤكدا أن تلك النجاحات جاءت نتيجة الاهتمام والمتابعة من سموها الكريم. مؤكدا على حرص الوزارة على المشاركة في هذا المعرض من خلال تسليط الضوء على أهم مهارات العناية بالأشجار بما فيها التقليم والتشذيب والدعم الهيكلي والتغذية وطرق الوقاية من الآفات والطرق الآمنة لنقل الأشجار وغير ذلك من المهارات.



ولفت إلى أن المعرض قدم العديد من التقنيات والابتكارات والتجارب الجديدة للجمهور والتي يمكن استخدامها في مملكة البحرين للمحافظة على الأصناف المحلية وزيادة إنتاجيتها واستدامتها، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بالمشاركة في المعرض بشكل سنوي بهدف زيادة الوعي الزراعي والتجميلي عند المواطنين بالإضافة الى عرض تصاميم مشاريع الوزارة من حدائق ومنتزهات من جهة والطرق الحديثة في التصميم التجميلي من جهة أخرى. منوها بأن الوزارة وللمرة الثانية عشر على التوالي تشارك في معرض البحرين الدولي للحدائق.



واضاف سعادة الوزير ان الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالزراعة المستدامة في المملكة، لافتا ان المعرض أصبح عالميا بكل المقاييس وفرصة للتلاقي وعرض المنتجات الزراعية من جميع أنحاء العالم، معتبرا أن جميع المشاركين في المعرض هم بمثابة سفراء لبلدهم وعليهم دور كبير في تعريف المشاركين من الجمهور خاصة المهتمين بالقطاع الزراعي بأحدث الأساليب الزراعية مشيرا الى أن اقامة المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات الزراعية بين الدول المشاركة.



واشار خلف الى أن معرض البحرين الدولي لهذا العام والذي يقام تحت "سلامة الأغذية وصحة الإنسان" يعد التفاتة مهمة للمزارعين وللصحة بشكل عام ولمعرفة الأساليب المتبعة لضمان صحة المحاصيل الزراعية حيث يجب على المزارع والمستهلك معرفة شروط الصحة والسلامة للمنتج الغذائي. والذي من شأنه أن يدفع تطور القطاع الزراعي عن طريق تنمية مهارات ومعارف المهتمين بقطاع الزراعة والبستنة ويتيح تبادل الخبرات والتقنيات والتجارب الزراعية الناجحة.



منوها بالمشاركة الواسعة من قبل سوق المزارعين والتي تزداد كل عام عن العام الذي قبله وخاصة بأن هذا المعرض يعد أكبر معرض زراعي في منطقة الخليج العربي.



ونوه الوزير بأن معرض البحرين الدولي للحدائق الذي تنظمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي يعد محطة متكاملة ومضيئة في مملكة البحرين والخليج العربي، حيث ساهم في تطور القطاع الزراعي وتنمية مهارات ومعارف المهتمين بقطاع الزراعة والبستنة، من خلال تهيئة البيئة المثالية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والتجارب الزراعية.



وضم جناح الوزارة مختلف الجهات المعنية بالعمل الزراعي اذ ركز الجناح على ما تضمنه شعار الأمن الغذائي وصحة الإنسان.







ن.ع/م.ح.



بنا 1333 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/02/26 - 44 : 04 PM