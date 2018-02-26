تعرف على مهام المركز وأشاد بالدور المهم الذي يضطلع به.. سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين يزور مركز الاتصال الوطني المنامة في 26 فبراير/ بنا / زار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين ألفريد سيمز بروتس مركز الاتصال الوطني، في خطوة تهدف لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.



وأكد الدكتور محمد علي بهزاد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أن "التواصل الفعال مع الجمهور، وديمومة التفاعل معه، واستمرارية العمل الجماعي مع الشركاء الرئيسين في الجهات الحكومية، ووسائل الإعلام المحلي والدولي، يشكل الركيزة الأساسية للاستمرار والتميز نحو تحقيق أهداف مركز الاتصال الوطني، واضعين نصب أعيننا المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لما يشكله من وثيقة متعددة الأركان، يعد الإعلام والاتصال أحد أركانها المهمة".



بدوره عبر السفير بروتس عن سعادته بالزيارة التي قام بها لمركز الاتصال الوطني، مؤكدا على أن زيارته لهذا المركز الناشئ "جاءت تأكيدا على متانة العلاقة التي تربط بلاده بمملكة البحرين، وتطابق رؤيتها إزاء الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة للتعرف عن قرب على الدور المهم الذي يضطلع به مركز الاتصال الوطني".



من جهته قدم سعادة الرئيس التنفيذي شرحا عاما عن أهداف المركز وآليات عمله وخططه الاستراتيجية الرامية إلى تكوين بيئة نوعية للاتصال والإعلام الحكومي، مسلطا الضوء على أهمية شبكة الاتصال الحكومي في صياغة وتنسيق خطط الاتصال المرتبطة بحكومة مملكة البحرين محليا وخارجيا، مضيفا أن "مركز الاتصال الوطني يعمل وفق مناخ مؤسسي واضح يهيئ الأجواء لعملية تمرير سلسة وفعالة للمعلومات بين المملكة والمؤسسات المختلفة محليا ودوليا".



يذكر أن مركز الاتصال الوطني، يتولى مسؤولية التواصل مع وسائل الإعلام محليا وإقليميا ودوليا، ضمن شبكة فعالة تضمن استمرارية التنسيق الدائم، والتواصل الاستراتيجي البناء بين المؤسسات المختلفة والجهات الحكومية.







ن.ع/م.ح.



بنا 1327 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/02/26 - 32 : 04 PM