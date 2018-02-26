مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 26 فبراير/بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الأصعدة الدولية والمحلية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية وافردت في عناوينها للموضوعات المهمة.



وفيما يلي أبرز العناوين:



جلالة الملك يستقبل الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب.



منح جلالة الملك المفدى قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من سمو رئيس الوزراء بمناسبة منح جلالته قلادة السياحة العربية.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة منح جلالته قلادة السياحة العربية.



جلالة الملك المفدى يستقبل وزيرة الثقافة ووزيرة الشباب بدولة الامارات.



عاهل البلاد المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن حمد‎ آل خليفة.



سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تهنئة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.



خلال لقاء سموه عددا من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين.. سمو رئيس الوزراء: المواطن أغلى ثروة في هذا الوطن.



خلال لقاء سموه جمعاً من أهالي المحرق.. سمو رئيس الوزراء: المحرق ستظل عنوانًا للشموخ والانتماء الوطني.



سمو ولي العهد يبعث برقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن حمد‎ آل خليفة.



تحت رعاية سمو ولي العهد وبمشاركة أكثر من 2500 مشارك..مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين يعلنان عن برنامج أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة.



وزير الديوان الملكي يبعث ببرقية تهنئة إلى المتسابق عماد حسين القفاص.



رئيس هيئة الأركان يحضر فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي في السعودية.



سمو الشيخ محمد بن مبارك يستعرض مع رئيس معهد السلام الدولي القضايا التي تهم السلام.



معالي وزير الخارجية يستقبل المدير العام للمكتب الإعلامي بحكومة دبي.



مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يستقبل السفير الهندي.



مشاركون في معرض الحدائق لـ (بنا): نشر الثقافة الزراعية وتعلم تقنيات زراعية حديثة.



في إطار مبادرة سمو ولي العهد لوضع تطلعات برنامج عمل الحكومة وتحضيراً لورش العمل.. انعقاد الاجتماع التنسيقي لمحور الخدمات اليوم.



رئيس هيئة السياحة والمعارض يشيد بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد بمناسبة نجاح بطولة أقوى رجل بحريني.



الرئيس التنفيذي للجودة تستقبل الفريق المنتدب لمراجعة اداء مدرسة ثانوية في الكويت.



اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية تعقد اجتماعها الثاني.



لدى مشاركته في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون.. وزير شؤون الإعلام: علاقات تاريخية أخوية وثيقة ومتميزة بين البحرين والإمارات.



الأمين العام للتظلمات يستقبل المدير العام للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.



الأشغال: طرح 5 وترسيه 15 مناقصة لشؤون الأشغال خلال يناير.



تماشياً مع توجيهات سمو رئيس الوزراء..(باس) تعلن زيادة رواتب البحرينيين ونحو 1400 بحرينيّ يستفيد من الزيادة.



النعيمي يكرم المتدربة المتميزة في الهندسة الميكانيكية بمعهد البحرين للتدريب.



سعادة وزير شؤون الدفاع يستقبل السفير الروسي.



سعادة وزير شؤون الدفاع يستقبل القنصل الفخري للإتحاد السويسري لدى المملكة‎.



الوكيل المساعد للتعليم العام لـ(بنا): اعتماد (الروبوت) كمنهج بالعام الدراسي القادم إضافة نوعية للمناهج الدراسية.



وزارة الصحة تبدأ تطبيق مشروع (اختر طبيب عائلتك) في جميع المراكز منتصف مارس المقبل.



في تصريح لوكالة الانباء الكويتية وزير شؤون الإعلام مهنئا بأعياد الكويت الوطنية: للكويت مكانة خاصة في قلب كل بحريني.



المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية بجنيف.



وزير المواصلات يعقد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي.



شركة طيران الخليج تعلن عن 8 وجهات جديدة في العام الحالي، وتقرر أضافة 39 طائرة جديدة إلى أسطولها.



وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع برئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر بن فهد آل فهيد.



الشيخة مي تطلع وزيرة الثقافة الإماراتية على أبرز مشاريع هيئة الثقافة والآثار.



شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تستكمل تمويل خط الصهر السادس في مارس المقبل.







خ.أ



بنا 0218 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/02/26 - 24 : 05 AM