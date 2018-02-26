الطقس في مملكة البحرين: رطب مع تشكل ضباب في بعض المناطق ويتحول إلى غائم جزئيا خلال النهار

المنامة في 26 فبراير/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله رطب مع تشكل ضباب في بعض المناطق في الصباح الباكر ويتحول إلى غائم جزئيا خلال النهار.



الرياح: شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة ولكنها متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.



ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية..والصغرى : 15 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 95%... والصغرى 45%.



شروق الشمس 6:07 صباحا .. غروب الشمس 5:33 مساءا.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من تدني الرؤية الافقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.





خ.أ



بنا 0207 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/02/26 - 12 : 05 AM