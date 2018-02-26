تنطلق أعماله اليوم بالقاهرة..البحرين تشارك في مؤتمر الأوقاف المصري لبحث مواجهة الإرهاب

القاهرة في 26 فبراير/بنا/ تشارك مملكة البحرين في أعمال المؤتمر الـ (28) للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية الذي سينطلق اليوم الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان (صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها)، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر.



ويمثل مملكة البحرين في هذا المؤتمر الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفضيلة الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ محمد حسن عبد المهدي الشيخ عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذين وصلوا بالفعل إلى القاهرة أمس الأحد، وينعقد المؤتمر بمشاركة وفود من 57 دولة، ويستمر المؤتمر يومي الاثنين والثلاثاء.



ويبحث المؤتمر خمسة محاور رئيسة، يناقش في المحور الأول مفهوم الإرهاب ومفهوم صناعته، ومظاهره وأشكاله وتمويله، فيما يبحث في المحور الثاني أسبابه الدينية والاقتصادية والنفسية والتربوية والاجتماعية والسياسية، وفي المحور الثالث مخاطره على الدين والاقتصاد والمجتمع والأمن، وفي الرابع حتمية المواجهة له اجتماعيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويركز المحور الخامس والأخير على مناقشة آليات المواجهة فكريًّا وتربويًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا وعسكريًّا وإعلاميًّا، وسبل دعم صمود الدولة الوطنية وتقوية بنائها، ووضع استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب.



وأشارت وسائل اعلام مصرية إلى أن اكتمال وصول الوفود المشاركة في المؤتمر، حيث وصل من الدول العربية، الشيخ علي بن السيد عبد الرحمن الهاشمي مستشار الشئون الدينية والقضائية بوزارة شئون الرئاسة بدولة الإمارات الشقيقة، ويرافقه بدر فارس الهلالي، و حسن إدريس عبد الله الحمادي ، و سعيد محمد سعيد الكويتي، كما وصل الدكتور محمد البشاري مدير معهد ابن سينا بباريس وأمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي وعضو المجلس التأسيسي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، والشيخ مرزوق أولاد عبد الله أستاذ التعليم العالي الإسلامي بجامعة امستردام الحرة بهولندا، للمشاركة في فعاليات المؤتمر، كما ويشارك من المملكة العربية السعودية معالي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري.









خ.أ



بنا 0048 جمت 26/02/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/02/26 - 05 : 04 AM