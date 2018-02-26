جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من سمو رئيس الوزراء بمناسبة منح جلالته قلادة السياحة العربية المنامة في 25 فبراير/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه اعرب فيها عن خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبة منح جلالة الملك المفدى قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة من المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية وذلك تقديرا لدعم جلالته ومساندته لأهداف وخطط المنظمة منذ تأسيسها من خلال التعاون المشترك مع مملكة البحرين.



واكد سمو رئيس الوزراء في برقيته بان هذا التكريم هو فخر واعتزاز لمملكة البحرين وجهودها المخلصة في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم مختلف المنظمات والمؤسسات المنبثقة عن الجامعة العربية، داعيا الله تعالى ان يديم على جلالته موفور الصحة والسعادة وطول العمر ولمملكتنا الغالية المزيد من النماء والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.





ع.ر/م خ



بنا 2006 جمت 25/02/2018











عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/02/26 - 02 : 02 AM