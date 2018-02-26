جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة منح جلالته قلادة السياحة العربية المنامة في 25 فبراير/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وذلك بمناسبة منح جلالته قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة من المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية، وفيما يلي نص البرقية :-



سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أرفع الى مقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة منح جلالتكم حفظكم الله قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة من المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية وذلك تقديراً لدعم جلالتكم لتواصل نمو وتطور القطاع السياحي في مملكة البحرين، ولدعم جلالتكم أهداف وخطط المنظمة منذ تأسيسها من خلال التعاون المشترك مع مملكة البحرين، في تجسيد لما تحرصون عليه جلالتكم من أهمية دعم العمل العربي المشترك في مختلف القطاعات والذي يمثل فيه القطاع السياحي جانباً مهماً على الصعد التنموية.

سيدي صاحب الجلالة إن هذا التكريم الذي حظيتم به جلالتكم من هذه المنظمة العربية المتميزة التي عرفت بدورها وفاعليتها بتعزيز العمل المشترك نحو تطوير القطاع السياحي العربي لهو فخر لنا واعتزاز وهو تكريم لمملكة البحرين وجهودها المخلصة في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم مختلف المنظمات والمؤسسات المنبثقة عن الجامعة العربية.

كما ننظر بكثير من الاجلال للموقع البارز الذي تحوزه مملكة البحرين في ظل نهجكم السديد ورؤيتكم الثاقبة نحو تأكيد دور قطاع السياحة في مملكة البحرين الذي هو إحدى الأوجه التي تعكس لكل من يزور وطننا العزيز جوهر عراقته الثرية تاريخياً وثقافياً وانفتاحه الحضاري وروحه العصرية مما يجسد هوية مملكتنا العربية وامتدادها الاسلامي والإنساني ، مما أكد أهمية العمل على تعزيز دور هذا القطاع وتحقيق إنجازات هامة فيه على رأسها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى أصبح هذا القطاع إحدى الروافد الحيوية الهامة للاقتصاد الوطني واستمرار تناميه إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات الأولوية، في إطار أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها الثلاثة- الاستدامة والتنافسية والعدالة.

مكررا ً لجلالتكم التهاني والتبريكات سائلا المولى عز وجل أن يديم على جلالتكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ولمملكتنا الغالية المزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة .

ودمتم جلالتكم بعون الله سالمين ..

ابنكم

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



ع.ر/م خ



بنا 1945 جمت 25/02/2018











عدد القراءات : 109 اخر تحديث : 2018/02/26 - 00 : 02 AM