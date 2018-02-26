رئيس هيئة السياحة والمعارض يشيد بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد بمناسبة نجاح بطولة أقوى رجل بحريني المنامة في 25 فبراير/ بنا / في إطار مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، لدعم الشباب في المجالين الرياضي والانساني أشاد سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بنجاح بطولة أقوى رجل بحريني والتي تم إطلاقها لأول مرة في المملكة تحت شعار "خلك وحش" وذهب ريعها لدعم مرضى السرطان، وذلك في خليج البحرين من تاريخ 22 وحتى 24 فبراير 2018.





وبهذه المناسبة هنأ سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفة بمناسبة تحقيقه المركز الثالث في الوزن الخفيف، وهنأ سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة بن احمد ال خليفة رئيس نادي الرفاع الشرقي بمناسبة تحقيقه المركز الاول في مسابقة الوزن المتوسط كما هنا المتسابق عماد حسين القفاص، الذي نجح في تحقيق المركز الأول بمسابقات الوزن الثقيل واستحق بذلك حصوله على جائزة البطولة، وهي عبارة عن سيارة دفع رباعي نيسان بترول.

وعمدت البطولة الى تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي، وتنظيم البطولات والفاعليات الرياضية التي تعزز من دور المملكة كدولة رائدة في مجال الرياضية، علاوة على تكوين جيل يتحلى بالقوة والعزيمة والاصرار ويكون قادرا على المشاركة الفاعلة في جو مليء بالمنافسة والإثارة والتشويق، وتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع كأداة حقيقية لنمط حياة صحي خالية من الأمراض.











ع.ر/م خ



بنا 1851 جمت 25/02/2018





عدد القراءات : 115 اخر تحديث : 2018/02/25 - 15 : 10 PM